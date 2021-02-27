228連續假期高鐵台中站周邊行暢中心疏流！3/1起AI開罰

台中市警局烏日分局因應228連續假期大量車流湧入高鐵台中站周邊道路，透過「行車流暢中心」以路口監視器掌控轄區高鐵站區、東海商圈周邊道路周邊行車動線，並在壅塞期派線上警力疏導。警方提醒民眾，高鐵台中站1、2樓接送旅客區域3月1日起啟動「違規停車偵測執法」，未依規定一樓載客、二樓送客上下車，或違規停車，AI攝影機偵測開罰，提醒民眾注意。

烏日警分局分析，民眾進出高鐵台中站區行車動線以經由中彰快速道路台中高鐵匝道口進出為主，在連假交通尖峰期間，常壅塞回堵，連動造成高鐵台中站區周邊道路(高鐵路3段、高鐵東路、 高鐵五路)壅塞。

警方建議，民眾為節省寶貴時間，可多搭乘台鐵、公車、計程車等大眾運輸工具，同時呼籲民眾搭乘計程車時，如有遇違規攬客情形，請立即向鐵路警察局服務台或撥打110報案，以確保本身安全及權益。

警方說明，為提升高鐵台中站區周邊道路行車順暢，烏日警分局與高鐵公司實施接送客分流措施，其中2樓為送客專用，僅供乘客下車，禁止臨停載客；站區一路1樓則為載客專用，採「人等車」，禁止車輛臨停等候旅客，提前抵達高鐵站區的車輛可免費暫停高鐵特約停車場(嘟嘟房)30分鐘，等親友到達載客區時再前往接客，切勿在周邊道路臨停。