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「親子車位」上路以來 台中取締占用、裁罰591件

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
維護孕婦及育兒市民朋友停車權益，台中市加強宣導正確使用「親子車位」並對違停者進行取締，交通局也首創在親子車位加繪「占用最高罰1200元」字樣，從2019年7月實施以來至今年1月31日，已裁罰591件占用案件。圖／台中市交通局提供
維護孕婦及育兒市民朋友停車權益，台中市加強宣導正確使用「親子車位」並對違停者進行取締，交通局也首創在親子車位加繪「占用最高罰1200元」字樣，從2019年7月實施以來至今年1月31日，已裁罰591件占用案件。圖／台中市交通局提供

維護孕婦及育兒市民朋友停車權益，台中市加強宣導正確使用「親子車位」並對違停者進行取締，交通局也首創在親子車位加繪「占用最高罰1200元」字樣，並在違規占用較嚴重的停車場張貼檢舉QR-code，守護孕婦及兒童的權益，從2019年7月實施以來至今年1月31日，已裁罰591件占用案件，其中以各大賣場、醫院、百貨公司占用情形最為嚴重。

交通局表示，台中市致力營造友善親子環境，依兒童及少年福利與權益保障法規定，特定場所公共停車場設置1868格親子車位，並積極取締違規使用者，2019年6月29日起，違規占用劃有粉紅色內框並掛有標誌牌面的孕婦及育有6歲以下兒童停車位（親子車位），處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

交通局指出，市府於違規占用較嚴重的停車場張貼檢舉QR-code，如發現違規占用，可透過手機掃描QR-code，系統將直接帶入違規日期、時間及地點，民眾只需要填寫基本資料並上傳照片後即完成檢舉，透過即時檢舉機制，加強裁罰效率與力度。

民營停車場部分，如親子車位遭嚴重占用，交通局將會函文通知業者改善，若仍未改善，交通局可就業者未善盡管理責任，違反停車場法第32條第2項規定，依停車場法第40-1條裁罰1800至3600元。

交通局宣導民眾停放親子車位，請將孕婦（粉紅色卡）或兒童（黃色卡）停車位識別證，或孕婦、兒童健康手冊等識別證明，放置於前擋風玻璃明顯處，並請勿遮蓋到識別證明有效期限，以供管理人員查核辨識。

但未乘載孕婦或6歲以下兒童，不得使用親子停車位識別證明，也不得占用親子停車位。若民眾尚未申請「親子停車證」者，請攜帶孕婦或兒童健康手冊及相關證件，至交通局、新市政大樓或陽明大樓停車繳費櫃檯申請。

維護孕婦及育兒市民朋友停車權益，台中市加強宣導正確使用「親子車位」並對違停者進行取締，交通局也首創在親子車位加繪「占用最高罰1200元」字樣，從2019年7月實施以來至今年1月31日，已裁罰591件占用案件。圖／台中市交通局提供
維護孕婦及育兒市民朋友停車權益，台中市加強宣導正確使用「親子車位」並對違停者進行取締，交通局也首創在親子車位加繪「占用最高罰1200元」字樣，從2019年7月實施以來至今年1月31日，已裁罰591件占用案件。圖／台中市交通局提供

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