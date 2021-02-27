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影／紫南宮吃丁酒數萬信徒熱情參加 國道三號車流回堵
南投縣紫南宮吃丁酒活動，今天上午登場。今年因防範新冠改為發放調理包，仍擋不了信徒熱情，吸引超過4萬人，搶頭香女信徒騎3小時機車從嘉義新港趕來竹山，排隊人龍超過1公里。紫南宮主委莊秋安感謝信徒配合防疫，調理包為兩人份，回家與家人共享熱騰騰的雞酒，共保平安。
紫南宮吃丁酒早從清乾隆10年（西元1745年）延續至今，已有276年歷史，也是台灣元宵節重要活動，每年正月16日吃丁酒，都吸引10萬多人參加，有「北天燈、南蜂炮、中丁酒」美譽。
今年丁酒為預防新冠疫情，不開放現場食用，改由卜蜂食品製成冷凍調理包，讓信徒領取後帶回家加熱食用。
丁酒調理包今天在紫南宮水濂瀑布停車場發放，上午9時排隊人龍已經蜿蜒1公里，紫南宮安排志工防疫，民眾需雙手消毒，沒戴口罩不得領取，人潮雖多但秩序良好。9點一到，由莊秋安、行政院中辦執行長蔡培慧等人敲鑼，開始發放。
莊秋安說，今年共準備3萬5000包調理包，可供7萬人食用，另有1萬份素食，讓信徒都能滿載而歸。信徒排隊超過2小時領到丁酒相當興奮。信徒陳小姐說，每年正月16日都會到紫南宮吃丁酒，今年雖然沒有10萬人同時吃丁酒的壯觀場面，但能將雞酒帶回家與家人共享，一起得到土地公庇佑更好。
南投縣長林明溱、立委許淑華也到場發放雞酒。林明溱說，配合防疫紫南宮吃丁酒改為發調理包，但這樣更安全、衛生。早上他從南投趕到竹山鎮，不僅紫南宮人潮滿滿，連國道3號都塞車，信徒更加熱情，也希望在伯公仔保佑下，台灣早日度過疫情。
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