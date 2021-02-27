神岡國小「神學堂」共讀站啟用！17155本書籍享讀書樂

台中神岡區神岡國小獲教育部國民及學前教育署與台中市教育局經費補助，設置學校社區共讀站「神學堂」昨天揭牌啟用，共讀站融入神岡文化景觀浮圳的古圳農業區，有1萬7155本書籍，讓學校師生及社區居民享受閱讀樂趣，認識當地故事。

神岡國小社區共讀站取名「神學堂」，別具巧思！台中市議員周永鴻表示，「神學堂」在神岡國小邁入120年之際啟用，有承先啟後的意義，讓學生能夠沈浸在書香中，還呈現神岡在地歷史人文意象，蒐藏許多歷史文物。

神岡國小校長王丕助表示，共讀站整合校內師生及社區民眾閱讀需求，在家長會、學校行政團隊、全體教師、學校書香志工等人大力協助下，規劃古圳農業區及市集商業區、再見「新」閱區閱讀空間；其中，古圳農業區以先民開墾中部地區所打造的浮圳為設計理念，在牆上打造浮圳造型裝置，並展示描繪張達京開墾神岡的故事圖畫，讓學校師生及社區居民對家鄉在地文化有更深層的認識。

教育局長楊振昇說，市府積極提升學生閱讀質量，鼓勵學校利用空間打造兼具美感與實用性的閱讀環境，並開放社區居民共享學校圖書資源，期望透過共讀站打造書香社區，讓書香遠播。

議員周永鴻說，「神學堂」在熱愛文史的神岡國小校長王丕助籌劃下，將神岡發展300多年歷史融入館中，共讀站以古浮圳風情為設計理念，將空間規劃為古圳農業區、市集商業區及再見「新」閱區，將神岡從張達京開墾中台灣割地換水、農業轉型到工商業發展的歷史呈現其中。