快訊

粉紅風暴狂襲！ 藻礁公投突破20萬連署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／草屯恐龍展免費參觀送小提燈 小朋友元宵節小確幸

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣草鞋墩人文觀光夜市戶外恐龍展今天免費參觀，家長帶著小朋友體驗開車被暴龍追逐的電影場景。記者江良誠／攝影
南投縣草鞋墩人文觀光夜市戶外恐龍展今天免費參觀，家長帶著小朋友體驗開車被暴龍追逐的電影場景。記者江良誠／攝影

今天是元宵節，南投縣草鞋墩人文觀光夜市戶外大型恐龍展推出免費入園活動，還有台灣小姐陪著小朋友製作造型可愛的恐龍小提燈，陪伴親子探索栩栩如生的恐龍模型，體驗提燈夜遊慶元宵的樂趣。

今天傍晚5時半，戶外恐龍展廣播開放展場提供親子免費入場，還發送恐龍小提燈，吸引不少家長帶著孩子排隊領取小提燈，並由台灣小姐教導小朋友組合恐龍小提燈，開心跟著父母入場參觀。

多款經典恐龍造型，搭配機械和聲光，模擬恐龍動作習性。草食性恐龍模樣可愛搭配動作眨眼甩尾，巨大暴龍則張牙舞爪發出怒吼，相當有魄力。迅猛龍則是三五成群，展現群體狩獵特性。

業者說，國內年初因為新冠疫情升溫，防疫措施升級，大型活動暫停演出，各縣市燈會也因此停辦，讓大家感覺少了春節的歡樂氣氛。隨著疫情獲得控制，大家也可鬆了一口氣，恐龍展至4月29日，每天上午9點到晚上7點，假日延長到晚間9點，原本優惠門票只要180元，但今天開放大家免費入場，讓大小朋友開心暢遊。

草鞋墩人文觀光夜市戶外恐龍展，迅猛龍搭配機械動作和音效，相當生動。記者江良誠／攝影
草鞋墩人文觀光夜市戶外恐龍展，迅猛龍搭配機械動作和音效，相當生動。記者江良誠／攝影
草鞋墩人文觀光夜市戶外恐龍展傍晚免費參觀，還贈送小朋友恐龍小提燈。記者江良誠／攝影
草鞋墩人文觀光夜市戶外恐龍展傍晚免費參觀，還贈送小朋友恐龍小提燈。記者江良誠／攝影
草鞋墩人文觀光夜市戶外恐龍展傍晚免費參觀，還由台灣小姐教導小朋友製作小提燈。記者江良誠／攝影
草鞋墩人文觀光夜市戶外恐龍展傍晚免費參觀，還由台灣小姐教導小朋友製作小提燈。記者江良誠／攝影

恐龍 疫情 親子

延伸閱讀

江宏傑元宵節曬全家福 天倫之樂粉碎婚變傳聞

蘇慧倫怕被經紀人罵 元宵節清光冰箱「我是靠臉吃飯」

韓國瑜元宵節貼文問候 出一道吉祥話燈謎大家猜

想脫單？元宵節「黃金4小時」要把握 命理師教3招求姻緣絕技

相關新聞

決定了！大甲媽遶境進香4月9日起駕

今天是元宵節，大甲鎮瀾宮今晚進行擲筊，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖，確定9天8夜遶境進香活動，在4月9日晚間11時5...

每顆10元銅板價 彰化和美高麗菜明下午開放自採

菜金菜土！春節前，高麗菜一度飆出高價，以斤計價，但過完年，則呈現崩跌，彰化縣和美鎮陳姓菜農在網路社群貼出每顆10元銅板價...

全國獨一無二 花壇白沙坑迎燈排鬧元宵

擁有193年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」活動，從24日起一連3天，今天（26日）元宵節晚上6時20分在花壇鄉文德宮舉行...

奇觀！日月潭碼頭大多裸露岸邊 引橋浮排已擱淺

隨著日月潭的水情持續不佳， 各碼頭水位下降，不僅碼頭浮排已全部上岸，更造成目前封閉的引橋及浮排皆已擱淺損壞無法正常使用，...

影／草屯恐龍展免費參觀送小提燈 小朋友元宵節小確幸

今天是元宵節，南投縣草鞋墩人文觀光夜市戶外大型恐龍展推出免費入園活動，還有台灣小姐陪著小朋友製作造型可愛的恐龍小提燈，陪...

信義鄉草坪頭櫻花季大美時刻 228連假隆華橋路段管制

玉山腳下的南投信義鄉草坪頭櫻花季，正逢全面綻開之時，有鑑於一個月來的交通過於擁擠，信義鄉公所表示，228連假期間自行開車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。