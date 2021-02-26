影／草屯恐龍展免費參觀送小提燈 小朋友元宵節小確幸

今天是元宵節，南投縣草鞋墩人文觀光夜市戶外大型恐龍展推出免費入園活動，還有台灣小姐陪著小朋友製作造型可愛的恐龍小提燈，陪伴親子探索栩栩如生的恐龍模型，體驗提燈夜遊慶元宵的樂趣。

今天傍晚5時半，戶外恐龍展廣播開放展場提供親子免費入場，還發送恐龍小提燈，吸引不少家長帶著孩子排隊領取小提燈，並由台灣小姐教導小朋友組合恐龍小提燈，開心跟著父母入場參觀。

多款經典恐龍造型，搭配機械和聲光，模擬恐龍動作習性。草食性恐龍模樣可愛搭配動作眨眼甩尾，巨大暴龍則張牙舞爪發出怒吼，相當有魄力。迅猛龍則是三五成群，展現群體狩獵特性。