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全國獨一無二 花壇白沙坑迎燈排鬧元宵

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為期3天的彰化花壇「白沙坑迎燈排」活動，今天（26日）元宵節晚上進入最高潮，文德宮廣場除了有美麗花燈外，還有最具特色由陣頭引領的迎燈排遶境活動，十分熱鬧，圖為縣長王惠美扶著神轎出文德宮 。記者劉明岩／攝影
為期3天的彰化花壇「白沙坑迎燈排」活動，今天（26日）元宵節晚上進入最高潮，文德宮廣場除了有美麗花燈外，還有最具特色由陣頭引領的迎燈排遶境活動，十分熱鬧，圖為縣長王惠美扶著神轎出文德宮 。記者劉明岩／攝影

擁有193年歷史的彰化花壇「白沙坑迎燈排」活動，從24日起一連3天，今天（26日）元宵節晚上6時20分在花壇鄉文德宮舉行的活動則進入最高潮，文德宮廣場除了有美麗花燈外，還有最具特色由陣頭引領的迎燈排遶境活動，十分熱鬧。

迎燈排活動先是由彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭及各界民意代表等人祭拜福德正神，隨即由王惠美掌福德老爺神轎，並與今年參與的13座燈排展開燈排遶境，一起祈求平安幸福。

由於新冠肺炎防疫時期，規模雖然縮小，但信眾的熱情不減，王惠美說，花壇文德宮的「白沙坑迎燈排」，從清朝開始至今已有193年歷史，是地方的大活動，在民國97年登錄為彰化縣無形文化資產，也是縣政府極力推動保存的民俗活動，透過迎燈排活動，讓村里可以透過土地公的普照，保佑家家戶戶平安、心想事成、事事如意。

文化局表示，花壇鄉文德宮最大特色，在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封之土地公，香火鼎盛。而「燈排」的由來傳說緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉的伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾翰林的孝行，特別御賜在曾維楨翰林的故鄉－花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」。

「2021白沙坑迎燈排文化節」民眾可來參觀特色燈排結合燈區展示，展期至3月1日止，及元宵當日晚上欣賞花壇在地街頭藝人表演。

為期3天的彰化花壇「白沙坑迎燈排」活動，今天（26日）元宵節晚上進入最高潮，文德宮廣場除了有美麗花燈外，還有最具特色由陣頭引領的迎燈排遶境活動，十分熱鬧。記者劉明岩／攝影
為期3天的彰化花壇「白沙坑迎燈排」活動，今天（26日）元宵節晚上進入最高潮，文德宮廣場除了有美麗花燈外，還有最具特色由陣頭引領的迎燈排遶境活動，十分熱鬧。記者劉明岩／攝影
為期3天的彰化花壇「白沙坑迎燈排」活動，今天（26日）元宵節晚上進入最高潮，文德宮廣場除了有美麗花燈外，還有最具特色由陣頭引領的迎燈排遶境活動，十分熱鬧。記者劉明岩／攝影
為期3天的彰化花壇「白沙坑迎燈排」活動，今天（26日）元宵節晚上進入最高潮，文德宮廣場除了有美麗花燈外，還有最具特色由陣頭引領的迎燈排遶境活動，十分熱鬧。記者劉明岩／攝影

花燈 王惠美 元宵節

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