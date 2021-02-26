彰化花壇燈排遶境重頭戲 民眾擺香案祈求平安

近200年歷史的彰化花壇鄉燈排遶境活動，今晚進入重頭戲，福德正神跟著燈排組成的遶境隊伍，從文德宮出發在文德村內遶境，沿路民眾也擺出香案祭拜，祈求風調雨順，國泰民安。

彰化花壇鄉文德宮主祀福德正神，每逢元宵節都會舉辦燈排遶境活動，參與遶境活動的信徒扛著由燈籠組合成的燈排從文德宮前出發，在花壇鄉白沙坑文德、長江以及白沙等3個村遶境，沿路民眾會擺出香案相迎，白沙坑地區成為不夜城，燈排遶境活動也被列為彰化縣無形文化資產。

彰化花壇文德宮燈排遶境活動今晚進入重頭戲，不少民眾戴著口罩進入文德宮，欣賞由不同樣式燈籠組合而成的燈排，彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏等人則將文德宮的福德正神請入神轎，帶領燈排組成的隊伍展開遶境。

王惠美接受媒體聯訪時說，文德宮燈排遶境活動已有近200年歷史，主祀的福德正神也頭戴御賜烏紗帽，燈排遶境活動每年都是彰化縣元宵節時的大事，民眾都參與燈排遶境活動祈求健康平安。

彰化花壇鄉燈排遶境活動已有近200年歷史不曾中斷，即使在日治時期，台灣遭美軍轟炸，燈排活動則是改在白天舉行，今年受疫情影響，燈排遶境活動雖縮小規模，不管是扛燈排的工作人員或是參與活動的民眾都需戴上口罩，但文德宮仍湧進大批民眾參與遶境。花壇鄉文德村、白沙村以及長沙村入夜後仍熱鬧滾滾。