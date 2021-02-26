聽新聞
test
0:00 / 0:00
每顆10元銅板價 彰化和美高麗菜明下午開放自採
菜金菜土！春節前，高麗菜一度飆出高價，以斤計價，但過完年，則呈現崩跌，彰化縣和美鎮陳姓菜農在網路社群貼出每顆10元銅板價，開放自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。
彰化縣議員賴清美說，陳姓菜農的高麗菜田有兩塊，位在和美和厝路2段，只要從和厝路往和美交流道方向就可以看到，由於高麗菜崩盤，採收不敷成本，先前已送了20箱高麗菜給彰化家扶後，由於要趕一期春耕，原本擬耕除，但他的兒子覺得高菜長得這麼好，如果耕除很可惜，因此在網路社群貼出每顆10元開放自採訊息，沒想到獲得熱烈回響。
賴清美說，今天中午先針對其中一塊約1000顆高麗菜，每顆約3斤重，以每顆10元開放自採，約1個小時就被搶採一空，而她自己也採了兩百顆，送給弱勢族群。
賴清美說，另一塊約2000顆高麗菜則決定明天（27日）下午3時開放自採，每顆仍10元，沒有限制數量， 採完為止，請民眾自備鐮刀與塑膠袋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言