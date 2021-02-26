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每顆10元銅板價 彰化和美高麗菜明下午開放自採

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜每顆10元自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜每顆10元自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供

菜金菜土！春節前，高麗菜一度飆出高價，以斤計價，但過完年，則呈現崩跌，彰化縣和美鎮陳姓菜農在網路社群貼出每顆10元銅板價，開放自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。

彰化縣議員賴清美說，陳姓菜農的高麗菜田有兩塊，位在和美和厝路2段，只要從和厝路往和美交流道方向就可以看到，由於高麗菜崩盤，採收不敷成本，先前已送了20箱高麗菜給彰化家扶後，由於要趕一期春耕，原本擬耕除，但他的兒子覺得高菜長得這麼好，如果耕除很可惜，因此在網路社群貼出每顆10元開放自採訊息，沒想到獲得熱烈回響。

賴清美說，今天中午先針對其中一塊約1000顆高麗菜，每顆約3斤重，以每顆10元開放自採，約1個小時就被搶採一空，而她自己也採了兩百顆，送給弱勢族群。

賴清美說，另一塊約2000顆高麗菜則決定明天（27日）下午3時開放自採，每顆仍10元，沒有限制數量， 採完為止，請民眾自備鐮刀與塑膠袋

彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜每顆10元自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜每顆10元自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜每顆10元自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜每顆10元自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜每顆10元自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜每顆10元自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜每顆10元自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，縣議員賴清美自採200顆送弱勢族群，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜每顆10元自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，縣議員賴清美自採200顆送弱勢族群，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，縣議員賴清美自採200顆送弱勢族群，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，縣議員賴清美自採200顆送弱勢族群，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供
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彰化縣和美鎮陳姓菜農開放高麗菜每顆10元自採，其中1000顆今天（26日）中午不到1小時就被搶完，明天下午3時，另有2000顆開放自採，每顆還是10元。圖／縣議員賴清美提供

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