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確定了！大甲媽遶境進香時程出爐

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決定了！大甲媽遶境進香4月9日起駕

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
大甲媽祖確定在4月9日晚間11時5分起駕。圖為去年大甲媽祖鑾轎通過彰化市民生地下道。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
大甲媽祖確定在4月9日晚間11時5分起駕。圖為去年大甲媽祖鑾轎通過彰化市民生地下道。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

今天是元宵節，大甲鎮瀾宮今晚進行擲筊，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖，確定9天8夜遶境進香活動，在4月9日晚間11時5分起駕。

大甲媽遶境進香已成國際盛事，每年吸引國內、外上百萬的媽祖信徒參與。大甲鎮瀾宮依照傳統，今晚舉行「筊筶典禮」，決定今年大甲媽遶境起駕日。廟方下午3時，從從神龕內恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽於大殿安座後，因應防疫，取消原先的百人誦經，改由10人組成的誦經團進行祈福儀式。

晚間6時舉行「筊筶典禮」，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率領全體董監事一同擲筊請示媽祖，確定為期9天的遶境進香活動，將在4月9日晚間11時5分起駕。

鎮瀾宮表示，遶境進香活動會延續去年執行的防疫規畫，除了要求所屬工作人員每天確實消毒車輛、量測體溫，於人潮擁擠處配戴口罩，並設立實名制登記處，為了保持社交距離宣導「不鑽轎底」，宣導用餐盒取代共食。今年仍會透過粉絲團直播分享9天8夜的現場畫面，不一定要親臨現場，也能感受媽祖的保佑和賜福。

鎮瀾宮指出，所有相關的文化節活動，目前是按照期程規畫，但廟方會密切注意疫情的變化，隨時進行滾動式檢討，也會全力配合政府和疫情指揮中心的指導和建議，以防疫為最優先考量。

今天是元宵節，大甲鎮瀾宮今晚進行擲筊請示媽祖，確定大甲媽9天8夜遶境進香活動期程。記者余采瀅／攝影
今天是元宵節，大甲鎮瀾宮今晚進行擲筊請示媽祖，確定大甲媽9天8夜遶境進香活動期程。記者余采瀅／攝影
昨天下午3時起，大甲鎮瀾宮周邊設立3個入口檢驗站，參加的人必須填寫實名制登記、戴口罩、量體溫，並進行酒精消毒，由工作人員貼上辨識貼紙才可進入。記者余采瀅／攝影
昨天下午3時起，大甲鎮瀾宮周邊設立3個入口檢驗站，參加的人必須填寫實名制登記、戴口罩、量體溫，並進行酒精消毒，由工作人員貼上辨識貼紙才可進入。記者余采瀅／攝影

鎮瀾宮 遶境 媽祖

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