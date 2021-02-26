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信義鄉草坪頭櫻花季大美時刻 228連假隆華橋路段管制
玉山腳下的南投信義鄉草坪頭櫻花季，正逢全面綻開之時，有鑑於一個月來的交通過於擁擠，信義鄉公所表示，228連假期間自行開車的小型車輛遊客，將開放投93線0.6至2.4公里，桐林橋到隆華橋路段路邊單邊停車，建議遊客可將車輛停放於此處，搭乘免費接駁車至會場。
信義郷公所指出，經過20多年的栽培，草坪頭已成為台21線新中橫的櫻花景點，4000多棵櫻花樹預計本周內全面綻放，遊客不只可輕鬆的漫步於櫻花小徑間，享受美麗的茶鄉風光及濃醇的茶香，草坪頭同時開花的桃花、李花，更是紅白相映、相互爭豔。
鄉長全志堅說，草坪頭觀光休閒農園妥善規畫沿路遍植櫻桃李花，為改善每年賞櫻期間的交通問題，今年亦進行交通控管，假日自行開車前往民眾可將車輛停於桐林道路，由接駁車接送往返，接駁時間早上9點至17點，以便利民眾紓解壅塞情況，預估每15分鐘一班車，並視現場車輛情形加派車，歡迎遊客盡量使用。
全志堅指出，草坪頭是座寬廣、景致優美的觀光茶區，20多年前，為提升茶園觀光價值，開始在園區內遍植櫻花、桃李樹數千顆；每至繁花盛開時節，滿山的粉紅櫻瓣，點綴著翠綠層疊茶園相伴，飽覽櫻花、李花相互爭豔點綴茶山，更顯繽紛浪漫。
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