信義鄉草坪頭櫻花季大美時刻 228連假隆華橋路段管制

玉山腳下的南投信義鄉草坪頭櫻花季，正逢全面綻開之時，有鑑於一個月來的交通過於擁擠，信義鄉公所表示，228連假期間自行開車的小型車輛遊客，將開放投93線0.6至2.4公里，桐林橋到隆華橋路段路邊單邊停車，建議遊客可將車輛停放於此處，搭乘免費接駁車至會場。

信義郷公所指出，經過20多年的栽培，草坪頭已成為台21線新中橫的櫻花景點，4000多棵櫻花樹預計本周內全面綻放，遊客不只可輕鬆的漫步於櫻花小徑間，享受美麗的茶鄉風光及濃醇的茶香，草坪頭同時開花的桃花、李花，更是紅白相映、相互爭豔。

鄉長全志堅說，草坪頭觀光休閒農園妥善規畫沿路遍植櫻桃李花，為改善每年賞櫻期間的交通問題，今年亦進行交通控管，假日自行開車前往民眾可將車輛停於桐林道路，由接駁車接送往返，接駁時間早上9點至17點，以便利民眾紓解壅塞情況，預估每15分鐘一班車，並視現場車輛情形加派車，歡迎遊客盡量使用。