奇觀！日月潭碼頭大多裸露岸邊 引橋浮排已擱淺

隨著日月潭的水情持續不佳， 各碼頭水位下降，不僅碼頭浮排已全部上岸，更造成目前封閉的引橋及浮排皆已擱淺損壞無法正常使用，日管處表示，已接到遊艇公會及魚池鄉鄉長劉啟帆的陳情，目前潭區船席泊位僅剩六成可供停靠，剩餘的60個船席遇部分船隻占用，常因結束工作後無法泊靠，將加強調度。

日月潭船家表示，從來沒看過碼頭水位降到這麼低，不但浮排引橋降至岸邊，露出大半潭底，十多公尺高的攬樁纜繩座更像是巨木參天一般，見證日月潭正常水位的高度，擱淺後的引橋設備部分已經損壞，遊艇公會已多次陳情日管處修復。

日管處副處長廖錫標表示，目前水位740.41公尺，碼頭引橋及浮排已降到不能再降了，擱淺後的設備亦需待水位回升後，才得以進行檢修，畢竟水位回升才能確認其結構穩定性及乘載浮力是否無礙，必要時尚需拆除進行維修，以能及早回復碼頭正常運作。

廖錫標指出，日管處先前以交通部航港局「遊艇碼頭設施規畫及設計參考手冊」中的聯絡引橋，建議船家坡度不宜超過17度，但實際量測各引橋後發現，目前各碼頭引橋坡度已達26至37度，已大幅超出建議值，因而向各船家做出提醒，同時在各引橋完成止滑條的加裝，維持遊客的行走安全。