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西班牙籍神父賴甘霖 獲頒靜宜大學名譽博士學位

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
靜宜大學頒發名譽博士學位給高齡104歲的西班牙籍神父賴甘霖，表彰其對台灣醫療與福傳的崇高貢獻。圖／靜宜大學提供
靜宜大學頒發名譽博士學位給高齡104歲的西班牙籍神父賴甘霖，表彰其對台灣醫療與福傳的崇高貢獻。圖／靜宜大學提供

靜宜大學今日頒發名譽博士學位給高齡104歲的西班牙籍神父賴甘霖，表彰其對台灣醫療與福傳的崇高貢獻。賴甘霖說，COVID-19改變了世界，也帶來智慧及啟示，很多人願意犧牲自己，幫助台灣及世界有需要的人，呼籲人們在苦難時，要想到耶穌基督，不要忘記天主與大家同在。

擁有醫學與神學雙博士學位的賴甘霖，曾榮獲「總統府頒發三等景星勳章」、第26屆「醫療奉獻獎個人獎」及2019「西班牙政府年度人物傑出獎」等殊榮；他將靜宜大學「名譽博士學位」榮耀，獻給所有醫療相關人員，感謝他們對台灣這塊土地的奉獻與付出。

賴甘霖說，新冠肺炎改變了世界，也讓大家瞭解，世界各地若發生巨變，會直接影響每個人，需積極改變及互助，在基督內彼此都是弟兄姐妹！不管到哪裡，都應擁抱熱情、散播和平與愛，就能跨越有形與無形的邊界。

推薦賴甘霖獲頒靜宜大學名譽博士的前靜宜大學校長李家同說，賴神父如同他的名字，是人們心目中的「甘霖」！他的一生也像時代的縮影，百年來歷經各種戰亂，並未因此而被打擊退卻，反而更堅毅的在天主帶領下，將每個人視為弟兄姊妹，尤其是弱勢群體，哪裡有需要，就出現在哪裡。

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文說，賴神父健康長壽的祕訣是快樂、少吃、睡午覺。頒發名譽博士學位給賴神父，就如同靜宜的校訓「進德修業」，賴神父是醫學博士，不只知識豐富、造福人群，更無所不在的照顧跟關心學生等，將天主的愛透過他所學去關心、照料，是中國哲學「知行合一」的具體實踐者，更是靜宜創辦精神「教育之前要先愛孩子」的最好典範，並與基督的信仰融合在一起。

靜宜大學校長唐傳義說，賴神父加入天主教耶穌會80年，親眼見證中國共產黨執政迫使外國神職人員離開及輾轉從菲律賓、東帝汶到台灣的歷程。他在台灣醫療最缺乏時代，來到台灣醫療傳愛長達50多年，至今仍能感受到他對奉獻服務的熱情。

唐傳義說，靜宜的校訓是「進德修業」，期望師生利用所學知識服務社會，賴神父在東帝汶修道院開明、寬容的教育服務，無疑是教育界的最佳典範。他以教育是基本權利為信念，讓每個人都有機會受教，除傳達獨立思考和為人處世道理，更關切每位學生。在修道院的校友中，有主教、諾貝爾獎得主和東帝汶國父，及多位影響東帝汶國家發展的重要關鍵人物。

神父 靜宜大學 耶穌

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