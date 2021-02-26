南投校園特技表演巡迴反毒 特技高手竟是碩博士生

為加強校園反毒，南投縣政府等單位與「撼動H.D.A」網紅男團合作，展開反毒巡迴活動，今天在南投國中登場，「撼動H.D.A」團員不只特技、唱歌表演都難不倒，還是大學、碩士、博士學歷，他們也分享自身經驗，興趣和學習可相輔相成，更重要是遠離毒品，勇敢追求理想。

南投縣學生校外生活輔導會安排撼動H.D.A巡迴反毒，將以一個月時間，巡迴南投縣10所國、高中演出，今天首場表演，團員歌唱、特技、街舞、融合反毒議題，相當對青少年口味。團員身材健美顏值高，且熱愛傳統技藝，每天苦練手臂肌肉線條明顯，有著精實六塊肌。

撼動H.D.A是崇右演藝科大文創研究生組成，他們認為毒品危害社會嚴重，主動擔任反毒大使，鼓勵青少年學生遠離毒品，遇到挫折要有永不放棄的決心，追求理想。

南投縣副縣長陳正昇說，縣府在反毒、反霸凌做了很多努力，但毒品無恐不入，藉由撼動H.D.A成員的經驗，讓青少年瞭解只要付出努力、拒絕毒品誘惑，在學習的過程中，也能找到自己的興趣。