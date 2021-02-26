聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投校園特技表演巡迴反毒 特技高手竟是碩博士生
為加強校園反毒，南投縣政府等單位與「撼動H.D.A」網紅男團合作，展開反毒巡迴活動，今天在南投國中登場，「撼動H.D.A」團員不只特技、唱歌表演都難不倒，還是大學、碩士、博士學歷，他們也分享自身經驗，興趣和學習可相輔相成，更重要是遠離毒品，勇敢追求理想。
南投縣學生校外生活輔導會安排撼動H.D.A巡迴反毒，將以一個月時間，巡迴南投縣10所國、高中演出，今天首場表演，團員歌唱、特技、街舞、融合反毒議題，相當對青少年口味。團員身材健美顏值高，且熱愛傳統技藝，每天苦練手臂肌肉線條明顯，有著精實六塊肌。
撼動H.D.A是崇右演藝科大文創研究生組成，他們認為毒品危害社會嚴重，主動擔任反毒大使，鼓勵青少年學生遠離毒品，遇到挫折要有永不放棄的決心，追求理想。
南投縣副縣長陳正昇說，縣府在反毒、反霸凌做了很多努力，但毒品無恐不入，藉由撼動H.D.A成員的經驗，讓青少年瞭解只要付出努力、拒絕毒品誘惑，在學習的過程中，也能找到自己的興趣。
南投校外會督導宋怡慶說，為了落實行政院「新世代反毒策略行動」中，教育部訂定「3加1減」目標，藉由多元、活潑、生動的宣導，讓學生識毒、拒毒、反毒，使教育宣導效果更加顯著，建立「無毒」友善學習環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言