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南投校園特技表演巡迴反毒 特技高手竟是碩博士生

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣校外會邀請撼動H.D.A表演特技反毒，成員不僅身材健美，還具有碩博士高學歷。 圖／南投縣政府提供
南投縣校外會邀請撼動H.D.A表演特技反毒，成員不僅身材健美，還具有碩博士高學歷。 圖／南投縣政府提供

為加強校園反毒，南投縣政府等單位與「撼動H.D.A」網紅男團合作，展開反毒巡迴活動，今天在南投國中登場，「撼動H.D.A」團員不只特技、唱歌表演都難不倒，還是大學、碩士、博士學歷，他們也分享自身經驗，興趣和學習可相輔相成，更重要是遠離毒品，勇敢追求理想。

南投縣學生校外生活輔導會安排撼動H.D.A巡迴反毒，將以一個月時間，巡迴南投縣10所國、高中演出，今天首場表演，團員歌唱、特技、街舞、融合反毒議題，相當對青少年口味。團員身材健美顏值高，且熱愛傳統技藝，每天苦練手臂肌肉線條明顯，有著精實六塊肌。

撼動H.D.A是崇右演藝科大文創研究生組成，他們認為毒品危害社會嚴重，主動擔任反毒大使，鼓勵青少年學生遠離毒品，遇到挫折要有永不放棄的決心，追求理想。

南投縣副縣長陳正昇說，縣府在反毒、反霸凌做了很多努力，但毒品無恐不入，藉由撼動H.D.A成員的經驗，讓青少年瞭解只要付出努力、拒絕毒品誘惑，在學習的過程中，也能找到自己的興趣。　

南投校外會督導宋怡慶說，為了落實行政院「新世代反毒策略行動」中，教育部訂定「3加1減」目標，藉由多元、活潑、生動的宣導，讓學生識毒、拒毒、反毒，使教育宣導效果更加顯著，建立「無毒」友善學習環境。

南投縣校外會邀請撼動H.D.A表演特技反毒，成員不僅身材健美，還具有碩博士高學歷。 圖／南投縣政府提供
南投縣校外會邀請撼動H.D.A表演特技反毒，成員不僅身材健美，還具有碩博士高學歷。 圖／南投縣政府提供
南投縣政府啟動校園反毒，撼動H.D.A團員表演特技，讓學生更容易認識反毒觀念。圖／南投縣政府提供
南投縣政府啟動校園反毒，撼動H.D.A團員表演特技，讓學生更容易認識反毒觀念。圖／南投縣政府提供

反毒 毒品

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