埔心三界宮百年遶境傳統照辦 自行車牛陣吸睛

今天元宵節，很多機關團體因疫情而取消活動，彰化縣埔心鄉埤腳村三界宮延續百年遶境傳統，邀請友廟今天聯合遶境埔心鄉，自行車改裝成的「牛車」在陣頭之中十分搶眼，三界宮希望「牛轉乾坤，添丁發財。」

三界宮遶境已有124年，今年擴大舉辦，邀請五通宮、五福會參加，200多名宮廟執事人員和信徒今天上午11點之前集合，11點30分出發，龍陣、獅陣、八音、鑼鼓和牛陣連綿約兩公里，沿途信徒設香案，熱鬧滾滾。

三界宮執事人員動腦筋，改裝自行車成四輪車，鋪蓋「牛皮」加「牛頭」成牛車，綁上紅綵和掛上牛繩，頗有牛的模樣，牛身上面寫著「牛轉乾坤，添丁發財。」喜氣洋洋。牛陣輪子推著遶境很省力，也吸引民眾觀看。

「今天俗稱小過年，請出媽祖和三官大帝遶境為信眾消災祈福。」三界宮副主任委員游志勇說，外國疫情嚴峻而台灣疫情趨緩，三界宮得以繼續辦理百年歷史的遶境活動，希望借重神力消除瘟疫，祈求新的一年平安順利；遶境隊伍遶行菜寮、埤腳等村，預計今天晚上約8點結束。

三界宮今年出現神蹟，今年1月21日晚上三界宮執事人員請示可否調高金紙費用，三官大帝不但都不同意，而且在第二次擲筊時「立筊」，讓信徒嘖嘖稱奇。游志馬表示，三官大帝的天官主賜福，地官主赦罪，水官主解厄，新春期間參拜三官大帝，財福消為最為適合。