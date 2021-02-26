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登大雪山不當餵食吸引鳥種接近 東勢林管處開罰

中央社 / 台中26日電

國旅熱門，登山活動盛行，大雪山林道沿線鳥類資源豐富，吸引許多民眾賞鳥，即日起若不當以食物吸引鳥種接近，東勢林管處依法開罰，最高可處新台幣50萬元以下罰金。

大雪山林道沿線鳥類資源豐富，每年春夏進入鳥類繁殖時期吸引許多愛鳥人士賞鳥，有部分民眾不當以飼料、食物引誘或是播放鳥音吸引特殊鳥種靠近，恐影響野鳥正常習性，甚至干擾鳥類繁殖及育雛。

東勢林區管理處聯合台中市農業局、保七警察第五大隊東勢分隊、台中市和平警分局等單位，即日起加強大雪山林道沿線宣導及巡查，如遇民眾屢勸不聽，將可依法移送或開罰。

東勢林區管理處今天提醒，若隨意餵撒飼料破壞自然環境，依「廢棄物清理法」可處1200元以上6000元以下罰鍰；若騷擾或傷害保育類野生動物生命安全，依「野生動物保育法」，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

東勢林管處希望，賞鳥民眾確實遵守「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」的賞鳥倫理五「不」曲，讓鳥類可以展現最自然的風情，徜徉在大雪山的迷霧森林中。

賞鳥 雪山 台中市

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