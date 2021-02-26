台中仁愛之家今天新建多功能大樓！服務量能近3倍增

台中市立仁愛之家成立45年，是台中市唯一公設公營的老人福利機構，提供148床位。台中市政府為滿足逐年攀升床位需求，減輕家庭成員照顧負擔，斥資4.5億元，新建多功能大樓，今天動工，預計2023年啟用，服務人數近三倍增，由原本的148人提升至420人。

台中市長盧秀燕說，台中市立仁愛之家成立45年，主要照顧弱勢無依的中、低收入長者，原提供148床位，透過新建多功能大樓擴大收納量，未來將提供212床位，以及日照服務60人，屆時總服務人數達到近3倍增，即提升至420人。此外，機構內有特約地區性醫療醫生駐診，並設置卡拉ok、槌球、園藝治療等社團，讓長輩在安養照顧外，也能多元學習與交流。

盧秀燕指出，本案由地方自籌經費82%，即3億6910萬5000元，也感謝衛福部列前瞻基礎建設計畫補助經費18%（8100萬元）。

建設局長陳大田說明，仁愛之家多功能大樓為地下一層、地上四層的照顧園區，規劃養護區93床、 長期照護區66床及失智照顧區53床，有用餐、交誼、烹飪、護理、洗澡、如廁及汙物處理等公共服務空間，並以「小家」概念發展單元照顧，提供長輩團體生活場域增加公共交流機會。

陳大田說明，室內走廊寬度由法規規定1.6米加寬為2.4米，可供兩輛輪椅交會，各樓層都預留半開放空間，加上屋頂空中花園，可以讓老人多交流，還能藉由園藝擁抱自然，以及做為避難動線及空間。