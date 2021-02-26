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台中仁愛之家今天新建多功能大樓！服務量能近3倍增

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市立仁愛之家新建多功能大樓今天動工。記者趙容萱／攝影
台中市立仁愛之家新建多功能大樓今天動工。記者趙容萱／攝影

台中市立仁愛之家成立45年，是台中市唯一公設公營的老人福利機構，提供148床位。台中市政府為滿足逐年攀升床位需求，減輕家庭成員照顧負擔，斥資4.5億元，新建多功能大樓，今天動工，預計2023年啟用，服務人數近三倍增，由原本的148人提升至420人。

台中市長盧秀燕說，台中市立仁愛之家成立45年，主要照顧弱勢無依的中、低收入長者，原提供148床位，透過新建多功能大樓擴大收納量，未來將提供212床位，以及日照服務60人，屆時總服務人數達到近3倍增，即提升至420人。此外，機構內有特約地區性醫療醫生駐診，並設置卡拉ok、槌球、園藝治療等社團，讓長輩在安養照顧外，也能多元學習與交流。

盧秀燕指出，本案由地方自籌經費82%，即3億6910萬5000元，也感謝衛福部列前瞻基礎建設計畫補助經費18%（8100萬元）。

建設局長陳大田說明，仁愛之家多功能大樓為地下一層、地上四層的照顧園區，規劃養護區93床、 長期照護區66床及失智照顧區53床，有用餐、交誼、烹飪、護理、洗澡、如廁及汙物處理等公共服務空間，並以「小家」概念發展單元照顧，提供長輩團體生活場域增加公共交流機會。

陳大田說明，室內走廊寬度由法規規定1.6米加寬為2.4米，可供兩輛輪椅交會，各樓層都預留半開放空間，加上屋頂空中花園，可以讓老人多交流，還能藉由園藝擁抱自然，以及做為避難動線及空間。

社會局長彭懷真指出，台中長者人數已超過38萬並增加快速，社會觀念及家庭結構改變，仁愛之家將延伸服務對象，新功能的大樓落成後，除了朝向原本的安養、養護、日間照護外，也將提供長期照顧、安寧照顧、失智照顧專區，營造多層次、連續性的照顧服務。

台中市立仁愛之家新建多功能大樓今天動工。記者趙容萱／攝影
台中市立仁愛之家新建多功能大樓今天動工。記者趙容萱／攝影

台中市 盧秀燕 失智

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