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台中神岡國小「神學堂」揭牌啟用 300年風華盡在其中
台中市神岡國小社區共讀站「神學堂」今日舉行揭牌啟用儀式。台中市議員周永鴻表示，「神學堂」在神岡國小邁入120周年之際啟用，有承先啟後的意義，不僅讓學生能夠沈浸在書香中，還呈現神岡在地歷史人文意象，且蒐藏許多歷史文物，歡迎神岡鄉親多來坐坐。
周永鴻指出，「神學堂」在熱愛文史的神岡國小校長王丕助籌劃下，將神岡發展300多年歷史融入館中。共讀站以古浮圳風情為設計理念，將空間規劃為古圳農業區、市集商業區及再見「新」閱區，將神岡從張達京開墾中台灣割地換水、農業轉型到工商業發展的歷史呈現其中。
周永鴻提到，「神學堂」的入口招牌由神岡國小退休美術教師林秀織題字。林秀織是神岡國小校友，1947年進神岡國小服務直到1992年退休，一輩子奉獻給神岡國小。今天林秀織也回到服務多年的母校參與啟用典禮，意義非凡。
周永鴻表示，館內也蒐藏許多學校與地方文物，歡迎所有神岡鄉親常來造訪這間會說故事的「神學堂」。
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