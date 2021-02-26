台中神岡國小「神學堂」揭牌啟用 300年風華盡在其中

台中市神岡國小社區共讀站「神學堂」今日舉行揭牌啟用儀式。台中市議員周永鴻表示，「神學堂」在神岡國小邁入120周年之際啟用，有承先啟後的意義，不僅讓學生能夠沈浸在書香中，還呈現神岡在地歷史人文意象，且蒐藏許多歷史文物，歡迎神岡鄉親多來坐坐。

周永鴻指出，「神學堂」在熱愛文史的神岡國小校長王丕助籌劃下，將神岡發展300多年歷史融入館中。共讀站以古浮圳風情為設計理念，將空間規劃為古圳農業區、市集商業區及再見「新」閱區，將神岡從張達京開墾中台灣割地換水、農業轉型到工商業發展的歷史呈現其中。

周永鴻提到，「神學堂」的入口招牌由神岡國小退休美術教師林秀織題字。林秀織是神岡國小校友，1947年進神岡國小服務直到1992年退休，一輩子奉獻給神岡國小。今天林秀織也回到服務多年的母校參與啟用典禮，意義非凡。