快訊

獨／國產聯亞新冠疫苗二期臨床試驗今起接種 預估6月見成果

不能放假、24小時得配合雇主要求 外籍看護人權在哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中毛豬運來吧！彰化勤拜訪希望承接肉品市場業務

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣肉品市場正施工擴大汙水處理量。記者簡慧珍／攝影
彰化縣肉品市場正施工擴大汙水處理量。記者簡慧珍／攝影

台中市肉品市場今年底將停止營運，3月1日起減量拍賣毛豬，彰化縣肉品市場從去年到本月拜訪4次，希望洽談毛豬轉運和屠宰等事宜，但未獲具體回應；彰化縣肉品市場今天表示，只好等3月1日之後，讓答案自然揭曉。

彰化縣肉品市場的毛豬屠宰營運採BOT，廠商5年前開始分期更新屠宰設備，第三條屠宰線去年11月9日完成更新，是全台最新的電動屠宰場，全速運轉每一條屠宰線每天可屠宰2000頭毛豬，承接台中市肉品市場的毛豬拍賣和屠宰並不是問題。

台中市政府推動肉品市場原址轉型活化，逐步撤除屠宰和拍賣，今年已停止屠宰牛、雞， 3條毛豬屠宰線仍在使用，但從3月1日起減量拍賣毛豬，預定今年底全部停止，並完全廢除屠宰作業。

台中市肉品市場平均一日拍賣毛豬2300頭，3月1日起減少拍賣三成，預估約700頭毛豬將被就近送往台中市和彰、投肉品市場拍賣，如果平均流向鄰近肉品市場，初期彰化縣可望增加拍賣約230頭毛豬，數量可能因台中市肉品市場停止營運而逐漸增多。

彰化縣肉品市場表示，去年到今年元月，接連拜訪台中市肉品市場和台中市肉商公會，洽談今年年底台中市肉品市場結束營運前的這段轉型期間，毛豬運往何處拍賣和屠宰，彰化縣和台中市的路網發達，交通便利，彰化縣肉品市場願意提供服務，但未獲台中市肉品市場的具體回應。

彰化縣平均一天拍賣2000頭毛豬，七成在彰化縣肉品市場屠宰，還有很大的處理空間，為了預留未來可能增加的服務量，正施工擴大汙水處理設備的容量，不增加地方的環境負擔。

肉品 台中市

延伸閱讀

真幸福！彰化縣65歲以上老人可配贈一副老花眼鏡

多吃菜救菜價 彰化縣多元收購和行銷大宗蔬菜

台中肉品市場轉型活化 年底前停止拍賣及拆除5條屠宰線

養豬百億基金怎運用？ 肉品冷鏈升級逾40億元排首位

相關新聞

野外餵食吸「嬌客」 大雪山林道加強巡查開罰

大雪山林道沿線鳥類資源豐富，每年春夏進入鳥類繁殖時期，更吸引許多愛鳥人士不遠千里來賞鳥。但部分民眾不當以飼料、食物引誘，...

台中毛豬運來吧！彰化勤拜訪希望承接肉品市場業務

台中市肉品市場今年底將停止營運，3月1日起減量拍賣毛豬，彰化縣肉品市場從去年到本月拜訪4次，希望洽談毛豬轉運和屠宰等事宜...

台中建國市場福德祠邀國小學子慶元宵 注重防疫措施

台中新建國市場是全台灣最大的公有零售市場，建國市場福德祠今天配合防疫，舉辦社區學子慶元宵系列活動，邀請鄰近樂業國小全校2...

影／拚國旅 50家旅行社踏訪中興新村發展文創旅遊

南投縣擴大觀光商機，春節剛過，日月潭觀光圈聯盟便邀請國內50家旅行社負責人到中興新村探訪，希望以省府花園城市、漫遊生活結...

員林市今晚辦猜燈謎元宵晚會 實名制限300人入場

彰化縣員林市公所今晚將在員林公園舉辦元宵晚會，因應疫情，晚會表演規模縮小，不過仍邀請三立紅人榜歌手表演，元宵晚會以猜燈謎...

228連假出遊南投風景區 公路總局籲分時分流避塞車

本周末又是228連續假期，公路總局依交通統計數據預估，南投縣境內仁愛鄉清境農場，及魚池鄉日月潭兩大風景區，將吸引眾多民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。