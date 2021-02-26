台中毛豬運來吧！彰化勤拜訪希望承接肉品市場業務

台中市肉品市場今年底將停止營運，3月1日起減量拍賣毛豬，彰化縣肉品市場從去年到本月拜訪4次，希望洽談毛豬轉運和屠宰等事宜，但未獲具體回應；彰化縣肉品市場今天表示，只好等3月1日之後，讓答案自然揭曉。

彰化縣肉品市場的毛豬屠宰營運採BOT，廠商5年前開始分期更新屠宰設備，第三條屠宰線去年11月9日完成更新，是全台最新的電動屠宰場，全速運轉每一條屠宰線每天可屠宰2000頭毛豬，承接台中市肉品市場的毛豬拍賣和屠宰並不是問題。

台中市政府推動肉品市場原址轉型活化，逐步撤除屠宰和拍賣，今年已停止屠宰牛、雞， 3條毛豬屠宰線仍在使用，但從3月1日起減量拍賣毛豬，預定今年底全部停止，並完全廢除屠宰作業。

台中市肉品市場平均一日拍賣毛豬2300頭，3月1日起減少拍賣三成，預估約700頭毛豬將被就近送往台中市和彰、投肉品市場拍賣，如果平均流向鄰近肉品市場，初期彰化縣可望增加拍賣約230頭毛豬，數量可能因台中市肉品市場停止營運而逐漸增多。

彰化縣肉品市場表示，去年到今年元月，接連拜訪台中市肉品市場和台中市肉商公會，洽談今年年底台中市肉品市場結束營運前的這段轉型期間，毛豬運往何處拍賣和屠宰，彰化縣和台中市的路網發達，交通便利，彰化縣肉品市場願意提供服務，但未獲台中市肉品市場的具體回應。

彰化縣平均一天拍賣2000頭毛豬，七成在彰化縣肉品市場屠宰，還有很大的處理空間，為了預留未來可能增加的服務量，正施工擴大汙水處理設備的容量，不增加地方的環境負擔。