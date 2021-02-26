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台中建國市場福德祠邀國小學子慶元宵 注重防疫措施
台中新建國市場是全台灣最大的公有零售市場，建國市場福德祠今天配合防疫，舉辦社區學子慶元宵系列活動，邀請鄰近樂業國小全校200多名學生參與，現場學生們提著自組小提燈，參與傳統民俗猜燈謎、摸彩活動，歡度元宵節。
建國市場福德祠廣主委蔡鈴欽說，土地公在舊的建國市場1972年啟用時，由爐主輪流迎回家中供奉，2005年入火安座在蔬菜區，並在2011年依土地公指示依古禮迎娶土地婆安奉。隨著建國市場遷建，廟方爭取興在新建國市場興建福德祠，經民代、市府協助，在2016年入火安座。
蔡鈴欽指出，建國市場福德祠在元宵節辦活動，去年受疫情影響辦停辦，今年配合政府防疫政策，廣邀鄰近學子參與傳統習俗「逗熱鬧」， 包括立法院副院長蔡其昌等民代、里長、鄉親也都來參與。
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