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影／拚國旅 50家旅行社踏訪中興新村發展文創旅遊

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
50家旅行社負責人到中興新村漫步花園城市，希望省府歷史和青創文化成為國旅亮點。記者江良誠／攝影
50家旅行社負責人到中興新村漫步花園城市，希望省府歷史和青創文化成為國旅亮點。記者江良誠／攝影

南投縣擴大觀光商機，春節剛過，日月潭觀光圈聯盟便邀請國內50家旅行社負責人到中興新村探訪，希望以省府花園城市、漫遊生活結合青年文創，提供遊客深度旅遊體驗，為南投觀光注入新活力。

日月潭觀光圈聯盟盟主魏振宇說，中興文創是特色區域，今年新冠疫情未解除，國旅仍是觀光重中之重，除了日月潭、清境、溪頭等國內外知名景點，深化南投觀光更是發展重點。

去年聯盟邀請入境與國旅旅行社共同討論合作，這兩天由旅行社連保聯誼會理事長朱永達帶領50家旅行社負責人實際到中興新村會勘。省府日常散策召集人朱怡甄、光榮里長陳武強導覽解說，介紹中興新村、青創發展經驗、眷村美食。

中興新村是台灣首座花園城市，體育館、高爾夫球場、醫院等公共設施相當齊全，大樹參天構成一條條綠色隧道，歷經數十年單位大樓、宿舍，處處散發悠閒氣息，得知幾十年前中興新村家家戶戶都已使用天然氣，連見多識廣的旅行業者也相當訝異。

省府日常散策是一群熱心青年，以省府花園城市設計與文化，近年經由地方創生，吸引不少青創品牌進駐，巷弄體驗、多元生活設計、青創品牌交流、省府匯集大江南北的眷村美食，都讓業者相當驚艷。

旅行社業者也針對省府文創旅遊提出不少意見，包括交通停車，以及餐廳是否足夠，眷村菜容納有限，配合旅遊規畫是否可提供盒餐等配套措施，朱怡甄說，業者的意見直接務實，也是未來發展地方文創必須面對的挑戰。

日月潭觀光圈聯盟副盟主彭成裕說，觀光需要持續改善，希望藉由和旅行社業者的互動，開發更好的經驗與範例，後續會規畫考察行程，提供遊客更好的旅遊體驗。

50家旅行社負責人到中興新村漫步花園城市，希望省府歷史和青創文化成為國旅亮點。記者江良誠／攝影
50家旅行社負責人到中興新村漫步花園城市，希望省府歷史和青創文化成為國旅亮點。記者江良誠／攝影
中興新村舊宿舍的歷史文化和地方創生，讓旅行社業者相當驚喜。記者江良誠／攝影
中興新村舊宿舍的歷史文化和地方創生，讓旅行社業者相當驚喜。記者江良誠／攝影

旅行社 中興新村 文創

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