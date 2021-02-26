野外餵食吸「嬌客」 大雪山林道加強巡查開罰

大雪山林道沿線鳥類資源豐富，每年春夏進入鳥類繁殖時期，更吸引許多愛鳥人士不遠千里來賞鳥。但部分民眾不當以飼料、食物引誘，或是播放鳥音吸引特殊鳥種靠近，可能影響野鳥正常習性，甚至干擾鳥類繁殖及育雛。東勢林區管理處表示，即日起加強大雪山林道沿線宣導及巡查，如遇民眾屢勸不聽，將依法移送或開罰。

東勢林管處表示，大雪山國家森林遊樂區森林植相豐富，鳥類種類繁多，列為「台灣十大國際級賞鳥地點」之一，是許多愛鳥人士不會錯過的景點。但部分賞鳥與攝影人士，為了看到特殊鳥種，不顧周圍告示牌的公告，不當以飼料、食物或是播放鳥音嘗試引誘鳥類靠近拍照。

這些舉動除了會改變野鳥正常的習性，降低鳥類覓食能力或造成健康上的損害，鳥類也可能因為被吸引到林道上，而造成路殺事件增加，或是提高被掠食者發現的機率，長久將對鳥類生態造成影響。

東勢林管處在鳥類繁殖季節前，會同台中市政府農業局、保七警察第五大隊東勢分隊、台中市警察局和平分局大棟派出所聯合進行大雪山林道巡查及宣導，希望民眾賞鳥時能尊重野生動物的自然行為，遵守賞鳥五「不」曲，「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」，共同維護大雪山的生態環境。

東勢林管處強調，若隨意餵撒飼料破壞自然環境，依「廢棄物清理法」第50條規定可處1200元以上、6000元以下罰鍰；若騷擾或傷害保育類野生動物生命安全，依「野生動物保育法」第42條，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。