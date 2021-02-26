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野外餵食吸「嬌客」 大雪山林道加強巡查開罰

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
東勢林區管理處會同相關單位於大雪山林道加強宣導賞鳥注意事項及巡查違規情形。圖／東勢林區管理處提供
東勢林區管理處會同相關單位於大雪山林道加強宣導賞鳥注意事項及巡查違規情形。圖／東勢林區管理處提供

雪山林道沿線鳥類資源豐富，每年春夏進入鳥類繁殖時期，更吸引許多愛鳥人士不遠千里來賞鳥。但部分民眾不當以飼料、食物引誘，或是播放鳥音吸引特殊鳥種靠近，可能影響野鳥正常習性，甚至干擾鳥類繁殖及育雛。東勢林區管理處表示，即日起加強大雪山林道沿線宣導及巡查，如遇民眾屢勸不聽，將依法移送或開罰。

東勢林管處表示，大雪山國家森林遊樂區森林植相豐富，鳥類種類繁多，列為「台灣十大國際級賞鳥地點」之一，是許多愛鳥人士不會錯過的景點。但部分賞鳥與攝影人士，為了看到特殊鳥種，不顧周圍告示牌的公告，不當以飼料、食物或是播放鳥音嘗試引誘鳥類靠近拍照。

這些舉動除了會改變野鳥正常的習性，降低鳥類覓食能力或造成健康上的損害，鳥類也可能因為被吸引到林道上，而造成路殺事件增加，或是提高被掠食者發現的機率，長久將對鳥類生態造成影響。

東勢林管處在鳥類繁殖季節前，會同台中市政府農業局、保七警察第五大隊東勢分隊、台中市警察局和平分局大棟派出所聯合進行大雪山林道巡查及宣導，希望民眾賞鳥時能尊重野生動物的自然行為，遵守賞鳥五「不」曲，「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」，共同維護大雪山的生態環境。

東勢林管處強調，若隨意餵撒飼料破壞自然環境，依「廢棄物清理法」第50條規定可處1200元以上、6000元以下罰鍰；若騷擾或傷害保育類野生動物生命安全，依「野生動物保育法」第42條，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。

東勢林管處和相關執法單位即日起已加強現場巡視、取締工作，若民眾於大雪山發現保育類野生動物受到騷擾、虐待或獵捕情形或有具體事證，請向東勢林區管理處鞍馬山工作站（04-25877905、25877907）舉報。

大雪山林道23K賞鳥平台是知名賞鳥熱點，常有藍腹鷴等保育類鳥類出現，吸引許多愛鳥人士來賞鳥。圖／東勢林區管理處提供
大雪山林道23K賞鳥平台是知名賞鳥熱點，常有藍腹鷴等保育類鳥類出現，吸引許多愛鳥人士來賞鳥。圖／東勢林區管理處提供
東勢林區管理處會同相關單位於大雪山林道加強宣導賞鳥注意事項及巡查違規情形。圖／東勢林區管理處提供
東勢林區管理處會同相關單位於大雪山林道加強宣導賞鳥注意事項及巡查違規情形。圖／東勢林區管理處提供

雪山 賞鳥 警察

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