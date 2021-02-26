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員林市今晚辦猜燈謎元宵晚會 實名制限300人入場

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所今晚將在員林公園舉辦元宵晚會，員林公園有金牛富貴主燈，及副燈桐花王子、蜀葵花公主、菱角綜等各燈區，燈會期間在員林公園散步，別有風情。圖／員林市公所提供
員林市公所今晚將在員林公園舉辦元宵晚會，員林公園有金牛富貴主燈，及副燈桐花王子、蜀葵花公主、菱角綜等各燈區，燈會期間在員林公園散步，別有風情。圖／員林市公所提供

彰化縣員林市公所今晚將在員林公園舉辦元宵晚會，因應疫情，晚會表演規模縮小，不過仍邀請三立紅人榜歌手表演，元宵晚會以猜燈謎為主，但限制300人入場，並採實名制。晚間6點也將在公所停車場發放500個牛年限量小提燈，員東國際同濟會也準備千個以上小提燈發放。

員林公園有金牛富貴主燈，及副燈桐花王子、蜀葵花公主、菱角綜、番薯圓仔冰、百果齊天、富爸爸、舞動員藝、春元寶號及人世百態燈區，並配合客家燈牆裝置藝術，點亮員林公園。

三角公園則由福寧宮布置為媽祖燈區、員林車站前由建大輪胎布置、警察故事館則由員林分局裝飾，加上百果山探索樂園的恐龍，創造夜間拍照打卡景點，帶給遊客們炫麗的光影感受，且逛燈區還可以集點換限量金牛年紀念幣福袋。。

員林市公所在防疫優先下舉辦燈會活動，也推出員林燈會防疫口罩，燈會期間於服務台發放限量口罩。員榮醫院更主動認養莒光路員林大道口的鳳梨公園，以防疫為主題打造防疫超人，搭配兩隻栩栩如生的金牛，營造出「牛轉疫情」主題燈區，並用醫護團隊同心抗疫的造型，展現全民防疫同心，也向遊客宣傳快樂旅遊要建立在良好防疫工作上。

員林燈會將舉辦到3月1日，民眾可利用228假期前來欣賞，市公所更舉辦燈會攝影比賽，分為專業組、手機組，收件期間至3月5日下午5時，以上傳日期時間為憑，第一名獎金1萬5千元，員林車站建大輪胎燈區、鳳梨公園員榮醫院燈區、三角公園福寧宮媽祖燈區所拍攝，還加碼各有一名特別獎，參加比賽可查詢簡章https://reurl.cc/a5aL7Y。

員林市公所今晚將在員林公園舉辦元宵晚會，員林公園有金牛富貴主燈，及副燈媽祖燈區、桐花王子、蜀葵花公主、菱角綜等各燈區，燈會期間在員林公園散步，別有風情。記者林宛諭／攝影
員林市公所今晚將在員林公園舉辦元宵晚會，員林公園有金牛富貴主燈，及副燈媽祖燈區、桐花王子、蜀葵花公主、菱角綜等各燈區，燈會期間在員林公園散步，別有風情。記者林宛諭／攝影
員林市公所今晚將在員林公園舉辦元宵晚會，員林市長游振雄晚間6點也將在公所停車場發放500個牛年限量小提燈，員東國際同濟會也準備千個以上小提燈發放。圖／員林市公所提供
員林市公所今晚將在員林公園舉辦元宵晚會，員林市長游振雄晚間6點也將在公所停車場發放500個牛年限量小提燈，員東國際同濟會也準備千個以上小提燈發放。圖／員林市公所提供
員林市公所今晚將在員林公園舉辦元宵晚會，員林燈會將舉辦到3月1日，員林市區佈置美麗彩繪燈籠吸引民眾拍照打卡。</p><!--5--><p> 記者林宛諭／攝影
員林市公所今晚將在員林公園舉辦元宵晚會，員林燈會將舉辦到3月1日，員林市區佈置美麗彩繪燈籠吸引民眾拍照打卡。

記者林宛諭／攝影

燈會 疫情 口罩

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