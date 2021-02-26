228連假出遊南投風景區 公路總局籲分時分流避塞車

本周末又是228連續假期，公路總局依交通統計數據預估，南投縣境內仁愛鄉清境農場，及魚池鄉日月潭兩大風景區，將吸引眾多民眾前往觀光遊憩，為避免因車流量大，飽受塞車之苦，建議國人遊憩與過夜入住時間，分散為上下午兩時段進入，以避開塞車時段，針對近來發生不少起遊客前進合歡山發生高山症身體不適情況，籲遊客應加強保暖與評估自身狀況再出發。

公路總局指出，228連續假期台14甲線清境、合歡山及日月潭風景區，將吸引眾多遊客前往，建議國人連假出遊，預告每日上午9時至下午3時，是上述路段易發生車多壅塞的狀況，用路人如當天往返風景區，建議可提前於早上9點以前抵達，避開車潮；另過夜入住旅宿者，可於下午3時以後進入。

此外，日月潭風景區亦將吸引相當人潮前往，預判周邊道路台21線水社路段，每日上午10時至下午2時容易發生壅塞回堵，建議當天往返遊客提前於早上10點以前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者可於下午3時以後進入日月潭風景區，以避開塞車時段。

公路總局更提醒欲上合歡山旅客，因海拔直上3000公尺以上，加上路狹蜿蜒且停車空間有限，行前應注意保暖及暈車高山症，並務必查詢路況，切勿隨意違規停車與疲勞駕駛；另逢雪季期間，倘因應氣候有降雪及路面結冰狀況，台14甲線翠峰至大禹嶺將實施預警性封閉道路管制作業。