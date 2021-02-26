真幸福！彰化縣65歲以上老人可配贈一副老花眼鏡

彰化縣目前有21萬多名65歲以上老人，經彰化縣驗光師、驗光生公會長期為老人家做視力篩檢時發現，有53%受檢長者因視力異常需要轉診，並有56%根本不戴眼鏡，影響正常生活，彰化縣政府因此從3月1日起，將首次開辦敬老眼鏡補助，免費贈送一副眼鏡及售後服務，讓老人家的人生從黑白變為彩色。

彰化縣政府今天在縣府中庭，為這項敬老眼鏡補助舉行記者會，縣長王惠美說，敬老眼鏡補助從3月1日起試辦，只要是設籍彰化縣年滿65歲以上有老花的長者，都可持身分證及私章向戶籍所在地鄉鎮市公所提出申請，由公所審核資格後，再持申請表到與縣府簽約的眼鏡公司（行）驗光，即可免費配送一副老花眼鏡，配鏡包含鏡片、鏡框、眼鏡盒及售後服務。

王惠美說，眼睛是靈魂之窗，很多老人家為省錢，捨不得買副老花眼鏡，造成視力惡化，影響正常生活，感謝彰化縣驗光師公會理事長葉士正、彰化縣驗光生公會理事長呂志忠率領公會會員長期下鄉，為老人家檢查視力， 發現他們視力異常，即轉介到醫院診所眼科檢查，配戴眼鏡改善，如今縣府試辦這項敬老眼鏡補助，老人家即可獲贈一副成本要1千元以上眼鏡，希望能減他們的負擔，改善視力，提升生活品質。

彰化縣驗光師公會理事長葉士正說，經公會會員長期下鄉為老人家視力篩檢發現，約有53%因視力異常需要轉診，並有56%根本不戴眼鏡，以致影響正常生活，縣府也十分重視，因此開辦這項敬老眼鏡補助，讓老人家的視力，能從黑白變為彩色。

縣府還安排社區照顧關懷據點曾參與OOTD時尚秀的長輩，穿著潮流服飾，並配戴敬老眼鏡補助的老花眼鏡走秀開場，展現出長輩們配戴老花眼鏡除能呈現出時尚感外，且配戴老花眼鏡之後，從此告別霧裏看花，眼睛不再霧茫茫。

王惠美還由驗光師檢查視力，並參觀各種不同款的老花眼鏡，稱讚老花眼鏡設計得很潮，可以讓老人家們自由選擇，除改善視力，也變得更年輕。