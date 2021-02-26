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中市工業區賞櫻祕境 派出所旁櫻花悄然盛開

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
又到了一年一度的櫻花季，全台各地的櫻花都陸續盛開，全民瘋追櫻，你正在煩惱假日在賞櫻景點塞爆而敗了興致嗎?告訴台中市民一個好消息，位於西屯區的台中市警六分局工業區派出所12年前所種的8棵櫻花也盛開，歡迎市民前往賞櫻。圖／警方提供
又到了一年一度的櫻花季，全台各地的櫻花都陸續盛開，全民瘋追櫻，你正在煩惱假日在賞櫻景點塞爆而敗了興致嗎?告訴台中市民一個好消息，位於西屯區的台中市警六分局工業區派出所12年前所種的8棵櫻花也盛開，歡迎市民前往賞櫻。圖／警方提供

又到了一年一度的櫻花季，全台各地的櫻花都陸續盛開，全民瘋追櫻，你正在煩惱假日在賞櫻景點塞爆而敗了興致嗎?告訴台中市民一個好消息，位於西屯區的台中市警六分局工業區派出所12年前所種的8棵櫻花也盛開，歡迎市民前往賞櫻。

工業區派出所於民國80年7月正式成立，原辦公廳舍是借用工業區服務中心2樓的辦公室，因廳舍隱密造成報案及洽公民眾種種不便，故在工業區興建專屬警勤辦公廳舍，儼然成為區內廠商與各界人士之企盼。

經多方支持與努力下中市警第六分局工業區所廳舍在民國98年完工，當時所栽種的8棵「小櫻」，經12年茁壯後，如今成為「大櫻」，盛開在派出所旁，員警在忙碌後，站在櫻花下賞櫻，心情大好。

工業派出所位西屯區工業區一路與工業區五路口，是許多在工業區就業的市民，上班必經之地，肩負工業區的交通及治安重擔，提供民眾最便捷的服務。而派出所門口所擺設的公共藝術作品「圓融」，時時提醒著身為站在第一線的人民保母，面對五花八門的社會現象，能夠有條不紊、優雅和煦的處置。

12年前竣工時，為提供市民更親善的洽公環境，種植許多花草樹木，綠美化本所辦公廳舍，而其中大門的羅漢松、後門的梅花樹以及側門的櫻花樹，最具代表性，象徵著工業區的治安與交安能夠輕「松」「梅」事，也歡迎不論是在工業區上班或正好路過的民眾可以放慢步伐，一同分享春日花開的喜悅。

又到了一年一度的櫻花季，全台各地的櫻花都陸續盛開，全民瘋追櫻，你正在煩惱假日在賞櫻景點塞爆而敗了興致嗎?告訴台中市民一個好消息，位於西屯區的台中市警六分局工業區派出所12年前所種的8棵櫻花也盛開，歡迎市民前往賞櫻。圖／警方提供
又到了一年一度的櫻花季，全台各地的櫻花都陸續盛開，全民瘋追櫻，你正在煩惱假日在賞櫻景點塞爆而敗了興致嗎?告訴台中市民一個好消息，位於西屯區的台中市警六分局工業區派出所12年前所種的8棵櫻花也盛開，歡迎市民前往賞櫻。圖／警方提供
又到了一年一度的櫻花季，全台各地的櫻花都陸續盛開，全民瘋追櫻，你正在煩惱假日在賞櫻景點塞爆而敗了興致嗎?告訴台中市民一個好消息，位於西屯區的台中市警六分局工業區派出所12年前所種的8棵櫻花也盛開，歡迎市民前往賞櫻。圖／警方提供
又到了一年一度的櫻花季，全台各地的櫻花都陸續盛開，全民瘋追櫻，你正在煩惱假日在賞櫻景點塞爆而敗了興致嗎?告訴台中市民一個好消息，位於西屯區的台中市警六分局工業區派出所12年前所種的8棵櫻花也盛開，歡迎市民前往賞櫻。圖／警方提供

櫻花季 賞櫻 台中市

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