中市工業區賞櫻祕境 派出所旁櫻花悄然盛開

又到了一年一度的櫻花季，全台各地的櫻花都陸續盛開，全民瘋追櫻，你正在煩惱假日在賞櫻景點塞爆而敗了興致嗎?告訴台中市民一個好消息，位於西屯區的台中市警六分局工業區派出所12年前所種的8棵櫻花也盛開，歡迎市民前往賞櫻。

工業區派出所於民國80年7月正式成立，原辦公廳舍是借用工業區服務中心2樓的辦公室，因廳舍隱密造成報案及洽公民眾種種不便，故在工業區興建專屬警勤辦公廳舍，儼然成為區內廠商與各界人士之企盼。

經多方支持與努力下中市警第六分局工業區所廳舍在民國98年完工，當時所栽種的8棵「小櫻」，經12年茁壯後，如今成為「大櫻」，盛開在派出所旁，員警在忙碌後，站在櫻花下賞櫻，心情大好。

工業派出所位西屯區工業區一路與工業區五路口，是許多在工業區就業的市民，上班必經之地，肩負工業區的交通及治安重擔，提供民眾最便捷的服務。而派出所門口所擺設的公共藝術作品「圓融」，時時提醒著身為站在第一線的人民保母，面對五花八門的社會現象，能夠有條不紊、優雅和煦的處置。