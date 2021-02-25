突破疫情困境 樂活襪之鄉獲表揚

彰化縣樂活襪之鄉博物館今年獲交通部觀光局表揚為「熱心觀光產業團體」，樂活企劃經理江珮斳說，去年他們受到疫情衝擊，觀光人潮大減，但仍結合青農與在地芭樂產業行銷，達到在地觀光資源共享的成果。

樂活襪之鄉博物館是全國首座轉型的織襪觀光工廠，除了有各式功能性織襪，遊客還可以做織襪娃娃，平常假日遊客極多，但去年疫情，許多遊客對室內觀光小廠裹足不前，影響觀光工廠業績。

江珮斳說，去年疫情開始後，讓他們很慌，後來想說遊客既然不想進室內，他們何不把遊客帶到室外，所以嘗試和附近青農結合，把織襪工廠遊程再加入芭樂田採芭樂的遊程，沒想到免費摘芭樂活動，獲許多遊客分享，也吸引大旅行社業者的注意，洽詢安排遊程。