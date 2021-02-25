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中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

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預警元宵紅害等級！中部今空汙9橘色警戒中火全降載

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中火力發電廠。圖／本報資料畫面、記者趙容萱攝影
台中火力發電廠。圖／本報資料畫面、記者趙容萱攝影

根據環保署空氣品質監測網顯示，今天中部受到空汙嚴重影響，截至下午4時觀測，台中、彰化與南投三縣市13個空品測站中，9測站為橘色警戒，對敏感族群不健康，並預告明天元宵節，中部以北為紅害等級，對所有族群不健康；台中火力發電廠今天因應空汙，電廠內10部機組除3部機組檢修、歲修等停機外，其餘7部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載減排。

台電表示，台中火力發電廠十部機組今天的運轉情況為，3號機組環保停機，2號機組環保停機檢休，9號機組環保停機歲休，其餘7部尚在運轉機組全數配合友善降載減排。

根據環保署空氣品質監測網空氣品質指標（AQI）顯示，在今天下午四時，中部地區中彰投三縣市13測站中，台中市5測站均為橘色警戒；彰化五測站為3測站橘色警戒、2測站為黃色普通等級，南投3測站中，為1測站為橘色警戒，2測站為普通等級。

台電說明，台中火力發電廠今天因應空汙，7部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載。圖／台電提供
台電說明，台中火力發電廠今天因應空汙，7部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載。圖／台電提供

空氣品質 中火 火力發電廠

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