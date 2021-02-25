預警元宵紅害等級！中部今空汙9橘色警戒中火全降載

根據環保署空氣品質監測網顯示，今天中部受到空汙嚴重影響，截至下午4時觀測，台中、彰化與南投三縣市13個空品測站中，9測站為橘色警戒，對敏感族群不健康，並預告明天元宵節，中部以北為紅害等級，對所有族群不健康；台中火力發電廠今天因應空汙，電廠內10部機組除3部機組檢修、歲修等停機外，其餘7部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載減排。

台電表示，台中火力發電廠十部機組今天的運轉情況為，3號機組環保停機，2號機組環保停機檢休，9號機組環保停機歲休，其餘7部尚在運轉機組全數配合友善降載減排。