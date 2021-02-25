南投竹山文化園區新氣象 林明溱允諾補助百萬維護

竹山文化園區是台灣最大的竹工藝展館，目前由竹山鎮公所管理，南投縣長林明溱視察園區營運後，對於園區轉型煥然一新，但尚有諸多軟硬體有待修繕更新，礙於公所財政有限，同意補助管理維護經費100萬元，未來也會積極協助公所擴大宣傳，讓竹藝產業特色更發揚光大。

林明溱表示，竹山文化園區早期規畫經營不夠完善，展覽內容陳舊，缺乏吸引力，在經營團隊進駐後，呈現一番新氣象，因此允諾補助100萬元經費，進行園區軟硬體修繕更新，提升園區服務品質，打造成竹山鎮文化、觀光及休憩的好所在。

鎮長陳東睦說，竹山文化園區是一個休憩觀光的好所在，擁有天然的資源外，腹地也相當大，公所為了更加提升園區的使用率、以及創新度，近年來陸續推動竹山菸葉館及竹山文化園區委外經營，因此提出百萬修繕計畫爭取縣府支持，內容包括館內步道、欄杆及各館設施進行維護等。