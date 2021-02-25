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「台灣地理中心碑」周邊難停車 埔里高工旁擬建停車場
日月潭國家風景區去年擴大納入南投縣埔里鎮台灣地理中心碑區域，規劃以世界級環境美學打造「台灣之心」特色景點及景觀，但周邊停車格嚴重不足，當地公所今會同中央會勘研擬徵收變更埔里高工旁約1.8公頃公兒用地做停車場使用。
埔里公所指出，台灣地理中心位居虎頭山麓，健行登上虎子山頂可從全台最大的三角點「台灣測量原點」登臨遠眺景致，鳥瞰埔里盆地風光，也具地理科普意義，周邊還有虎頭山飛行場、虎嘯山莊，具備獨特性和差異性而納入日月潭風景區。
只不過，地理中心碑周邊停車空間嚴重不足，僅該園區前小廣場及中山路沿線共小型車停車格18個、大型車停車格5個，日管處與公所計畫在現有園區下方興建地下停車場，唯工程開挖恐影響現地老樹安全，因此作罷，並另尋停車用地。
埔里鎮長廖志城說，評估發現鄰近埔里高工和平東路至中心路旁約1.8公頃土地可規劃為停車場，但需徵收並透過都市計畫通盤檢討，從公園兼兒童遊樂場用地變更為廣場與停車場用地，再興建步道銜接地理中心碑、虎頭山的聯絡道知安路。
交通部今則指派參事賴明煌與日管處、埔里公所會勘，他表示，地理中心邊周邊觀光及開發強度大卻無停車場，當地公所有找到適當地點，中央也會全力促成，經可行性評估，再協助開發或經費，後續委由公所或委外模式永續經營增加收益。
而中央除要協助解決地理中心碑停車場問題，日管處也規劃在中心碑、虎頭山分別興建遊客服務中心和管理站，完善當地遊憩品質；廖則表示，待停車場完成，將發展電動自行車等綠能載具，強化園區接駁能力，同時減少對空氣、環境衝擊。
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