響應228・0紀念行動！台中二二八圖片展今天登場

今年是228事件74周年，台中市陽光城市發展協會響應50多個民間團體舉辦的「228・0紀念行動」活動，今天起到2月28日在台中市南屯區行政院中部聯合服務中心大禮堂迴廊舉行「二二八圖片展」，見證歷史並反思對台灣社會影響，開放民眾參觀。

今天的開幕式邀請到陸爸爸說演故事劇場率領陽光城市說故事志工一起演出改編自「希望小提琴」繪本故事，傳達出每一個需要被記住的過去。

陽光城市發展協會理事長李文烈說，這次展出的圖片史料包含「風雨前夕」、「狂風肆虐」、「受難見證」、「等待黎明」4大主題、100張照片，為前台灣文獻館館長劉峰松經二二八事件紀念基金會同意翻攝，行政院部聯合服務中心副執行長洪宗熠保存多年，期盼民眾前來參觀，一起見證歷史。

洪宗熠指出，真正的轉型正義是還原真相、並嚴肅面對，此次史料展現多位被消失的台灣菁英，其中最令他感傷的是台中一中畢業的彰化人林連宗，曾任台灣省律師公會理事長，事件爆發後被軍憲人員帶走，一去不回。

立委張廖萬堅說，今年時值二二八事件74周年，全台50多個民間團體發起舉辦第5次「228・0紀念行動」活動，感謝陽光城市發展協會響應，並辦理這次圖片史料展，還原未曾說出的歷史。