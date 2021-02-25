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台中潭子溝渠溢流害淹水 明年起逐步改善排水設計

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國多次會勘與協調，要求中央與地方水利單位應積極改善潭子區四尺八分線及十一張圳排水設計，解決淹水問題。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國多次會勘與協調，要求中央與地方水利單位應積極改善潭子區四尺八分線及十一張圳排水設計，解決淹水問題。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區雅豐街、大豐路一帶，過去常因豪大雨造成淹水，周邊的大豐、東寶、大富里最為嚴重，水深一度及腰。立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國多次會勘與協調，要求中央與地方水利單位應積極改善四尺八分線及十一張圳排水設計，解決淹水問題。中市府水利局今日表示，將辦理四尺八分線及十一張圳排水改善計畫，明年起逐步改善完成。

中市府水利局指出，四尺八分線及十一張圳排水為潭子區大豐里內重要排水路，惟因排水斷面不足，常造成大豐、東寶和大富等里瓶頸段淹水。為有效改善淹水問題，水利局提報「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，辦理四尺八分線及十一張圳排水改善計畫。

經立委楊瓊瓔及議員賴朝國積極協助下，四尺八分線將辦理雅豐街路橋改建、道路側溝改善、護岸加高、單岸拓寬改善工程、固床工拆除改建倒伏閘門等，所需經費約2600萬元，經費由水利局及建設局今年籌措辦理；另十一張圳排水改善包括大豐路無名橋改建、新建固床工及水閘門、單岸拓寬改善、跨渠構造物配合改善，經費約6000萬元，獲內政部營建署下水道工程處中區分處支持，將補助工程經費4680萬元，預定今年辦理規劃設計，明年起逐步改善完成。

賴朝國表示，期望透過增加排水斷面改善工程，可以達到快速排水，減少水漫流至雅豐街、大豐路、崇德路周邊巷道改善淹水，提升周邊住戶舒適的居住環境及用路人更優質安全便利的行車空間。

大豐里長廖張玉梅強調，雅豐街附近至十一張圳地勢較低，加上道路側溝排水效益不彰，雅豐街潭1幹線未施作雨水下水道系統，逢大雨常淹水，希望此次中央及市府合作能有效改善長期淹水之苦。

楊瓊瓔表示，「潭子區四尺八分線及十一張圳排水改善工程」，也增設智慧化系統遠端遙控電動水門，結合水位計、CCTV設備及水務局水情資訊系統，即時掌握防汛情資，有效節省人力並提升人員安全性，完工後將改善潭子區大豐、東寶和大富里等淹水問題。

立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國多次會勘與協調，要求中央與地方水利單位應積極改善潭子區四尺八分線及十一張圳排水設計，解決淹水問題。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國多次會勘與協調，要求中央與地方水利單位應積極改善潭子區四尺八分線及十一張圳排水設計，解決淹水問題。圖／楊瓊瓔服務處提供

淹水 楊瓊瓔

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