AI應用到醫療 中台科大、宜寧高中、中榮產學合作

為使AI人工智慧應用到醫療和其它產業中，滿足實務的人才需求，中台科技大學上午與宜寧高中、台中榮總等簽署產學合作備忘錄，以策略聯盟方式，落實「技術人才培育、產業人力需求穩定、社會正義照顧」三贏目標，讓智慧醫療創造出台灣競爭力。

包括中台科大校長陳錦杏、宜寧高中校長何財源、台中榮總醫影部技術主任陳政男、采威國際資訊股份有限公司董事長蕭哲君、澄清醫院護理部主任饒瑞玉、林新醫院護理部主任朱彥紅，以及立法委員莊競程等都參加簽署儀式。

中台科大校長陳錦杏說，中台科大以醫護起家，除了培育和提供專業的醫技、護理與長照人才外，更以強大醫護相關科系與產學合作資源，結合人工智慧與健康管理，培養學生成為具備智慧醫療應用能力的跨領域人才，滿足產業對「軟實力」的需求。

透過產學聯盟合作方式，落實「技術人才培育、產業人力需求穩定、社會正義照顧」三贏目標，除可讓高中職學生就學時即清楚未來升學及就業的志向，並可藉產學一條龍模式協助高中職校設計課程，強化學生專業職能，未來再透過多元升學管道，無縫接軌至中台科大，精進個人專業與實務能力，有效接軌產業，落實學用合一。

宜寧高中校長何財源說，「近年來教育改革多元，學生生涯進路相對多元，希望藉由產學攜手合作，資源共享共創多贏，開啟高職生醫事人員之路並培育更多醫事人才。