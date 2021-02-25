AI應用到醫療 中台科大、宜寧高中、中榮產學合作
為使AI人工智慧應用到醫療和其它產業中，滿足實務的人才需求，中台科技大學上午與宜寧高中、台中榮總等簽署產學合作備忘錄，以策略聯盟方式，落實「技術人才培育、產業人力需求穩定、社會正義照顧」三贏目標，讓智慧醫療創造出台灣競爭力。
包括中台科大校長陳錦杏、宜寧高中校長何財源、台中榮總醫影部技術主任陳政男、采威國際資訊股份有限公司董事長蕭哲君、澄清醫院護理部主任饒瑞玉、林新醫院護理部主任朱彥紅，以及立法委員莊競程等都參加簽署儀式。
中台科大校長陳錦杏說，中台科大以醫護起家，除了培育和提供專業的醫技、護理與長照人才外，更以強大醫護相關科系與產學合作資源，結合人工智慧與健康管理，培養學生成為具備智慧醫療應用能力的跨領域人才，滿足產業對「軟實力」的需求。
透過產學聯盟合作方式，落實「技術人才培育、產業人力需求穩定、社會正義照顧」三贏目標，除可讓高中職學生就學時即清楚未來升學及就業的志向，並可藉產學一條龍模式協助高中職校設計課程，強化學生專業職能，未來再透過多元升學管道，無縫接軌至中台科大，精進個人專業與實務能力，有效接軌產業，落實學用合一。
宜寧高中校長何財源說，「近年來教育改革多元，學生生涯進路相對多元，希望藉由產學攜手合作，資源共享共創多贏，開啟高職生醫事人員之路並培育更多醫事人才。
莊競程說，他從大學到台大博士都是在生醫工程領域學習，當選立委之前也是在國立陽明交通大學生醫工程研究所任教，對於生醫工程領域相當熟悉。他說，生醫產業是我國現在與未來正在積極推動的重點產業，智慧醫療的技術發展更可以達成個人化精準醫療的目標，不論在生醫產業以及智慧醫療技術的發展過程，人才的培育可謂是重中之重，相信今天透過中台科大舉辦智慧醫療人才培育產學合作，除了培育人才之外，也將提升我國在生醫產業與智慧醫療的競爭力。
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