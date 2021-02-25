多吃菜救菜價　彰化縣多元收購和行銷大宗蔬菜

春節過後，蔬菜拍賣行情疲軟，高麗菜每公斤拍賣約4元，彰化縣政府展開搶救菜價行動，將採購贈送全縣社區關懷據點，鼓勵學校午餐廠商多供應高麗菜，並策畫社區媽媽做高麗菜料理，希望提高食用量，減輕蔬菜供需失衡的壓力。

過了春節前的購買高峰期，產地大部分蔬菜菜價低迷，彰化縣除了芳苑鄉高麗菜自採每顆10元至30元，二林鎮趙甲里有農民開放自採萵苣莖每支10元，大城、芳苑鄉也有農民趕著春耕，白蘿蔔等蔬菜免費摘採。農民認為彰化縣是農業大縣，希望縣政府參考雲、嘉兩縣作法，也出手救菜價。

縣政府農業處長邱奕志說，彰化縣是高麗菜的第四大產區，縣政府預計購買1萬1280公斤高麗菜，送到縣內282個社區關懷據點，每個據點平均分得兩箱合計40公斤高麗菜，農業處已安排縣長教做高麗菜料理，將和社區媽媽一起做高麗菜乾、泡菜、高麗菜包子和水餃。

邱奕志表示，新春期間，縣政府到台北市參加彰化優鮮農特產品展售活動，2月6、7日在圓山花博，3月20、21日在希望廣場，凡是購買彰化優鮮滿300元即贈送一顆高麗菜，縣政府也鼓勵縣立學校午餐廚房和便當工廠、公司企業多採購高麗菜。

花椰菜菜價早在高麗菜之前下跌，縣政府和農糧署對等補助每公斤4元收購，委託溪湖鎮果菜市場製作花椰菜乾，其餘生產過剩的大宗蔬菜和蔬菜，縣政府協調農產品加工廠提高收購數量製造食品，協助農民度過低菜價的難關。