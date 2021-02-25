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中捷橘線完成可行性評估 全線共設26座車站

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市交通局表示，機場捷運（橘線）已完成可行性研究報告，以台中國際機場為起點，終點設於霧峰省議會附近，全線共設26座車站，全長29.2公里。圖／中捷公司提供
台中市交通局表示，機場捷運（橘線）已完成可行性研究報告，以台中國際機場為起點，終點設於霧峰省議會附近，全線共設26座車站，全長29.2公里。圖／中捷公司提供

台中捷運綠線正在測試，希望早日恢復試營運。捷運藍線也在綜合規劃階段，台中市交通局表示，機場捷運（橘線）已完成可行性研究報告，以台中國際機場為起點，終點設於霧峰省議會附近，全線共設26座車站，全長29.2公里，將採部分地下與部分高架建設，預計3月5日提報市府「捷運建設推動小組」審核，通過後將加速行政作業，提報交通部審查。

中市府交通局長葉昭甫表示，機場捷運去年舉辦多場地方說明會，檢討工程技術、單價及外部效益等內容，預計採部分地下與部分高架建設，路線起點設於台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，路線全長29.2公里，共設26座車站，總經費約1185億元。

葉昭甫說，機場捷運是聯繫台中國際機場與市區、屯區的重要交通建設，行經的中清路、國光路、中興路都是台中市主要交通幹道，沿途包括醫療院所、大專院校與商圈，運輸需求強烈。

未來配合「台中機場2035整體規劃」、「機場園區」、「水湳經貿園區」及「十五期重劃區」等開發計畫，預期將吸引大量人潮，因此規劃大眾捷運系統服務，因應未來機場及沿線運輸需求。

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