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二二八連假搭公車遊台中 體驗山海屯市魅力

中央社 / 台中25日電

台中市觀光旅遊局繪製「台中市公車－樂遊台中推薦路線圖」，介紹景點攻略、特色美食、合法優質民宿等資訊，二二八連假期間邀民眾輕鬆搭公車暢遊台中，體驗山海屯市區魅力。

台中市觀旅局長林筱淇今天表示，台中市擁有200多條公車路線，透過公車路網可讓遊客深入台中各地，繪製「台中市公車－樂遊台中推薦路線圖」，並鼓勵市民及旅客搭配「台中觀光旅遊網」介紹的景點攻略、特色美食、農特產品及合法優質民宿等各項旅遊資訊。

二二八連假將至，林筱淇推薦搭公車遊台中，從台中火車站出發，先步行到綠川及柳川欣賞水岸廊道，附近還可品嚐美味刈包、享受甜點，或到宮原眼科、第四信用合作社欣賞老建築新風貌。

接著可搭乘11路或5路公車前往美術館、草悟道、自然科學博物館、一中商圈、逢甲夜市等市區熱門景點；也可搭乘台灣大道專用道的300路至310路公車前往植物園、第六市場、東海大學、靜宜大學等地散步享美食。

想要踏訪山城區域的遊客，林筱淇指出，可搭乘153路、155路、91路、207路公車，即可快速直達山城區域，走訪東勢客庄街區、東豐自行車綠廊、新社菇鄉、谷關溫泉、麗寶樂園、月眉糖廠等，感受多元風光。

她說，想到一生必訪的高美濕地看夕陽、梧棲漁港吃海鮮，可搭乘111路、688路公車。若是想要探訪台中屯區景觀，可搭乘201路或151路公車，見證霧峰林家宮保第、光復新村等百年歷史風華。

「台中市公車－樂遊台中推薦路線圖」已置於「台中觀光旅遊網」，民眾可下載尋找喜歡的台中漫遊路線。

公車 台中市 林筱淇

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