王功漁火節舉辦日期擲嘸筊 縣府研議海洋活動二合一　

彰化縣王功漁火節舉辦日期再度「擲嘸筊」，縣長王惠美和芳苑鄉地方人士今天向芳苑鄉福海宮媽祖請示，經過三輪擲筊，四組日期沒任何一組連得3個允杯，王惠美當下改問合併舉辦王功漁火節與海牛節，日後再請示日期，獲得媽祖允杯。

王功漁火節主場地之一在芳苑鄉福海宮，縣長王惠美和福海宮管理委員會主任委員林益模、前立委鄭汝芬和縣議員謝彥慧、蔡家豪、吳淑娟、陳一惇助理、芳苑鄉農會總幹事謝介民等人，恭敬地向福海宮媽祖上香，祈求聖示縣政府挑選的暑假四個周休二日哪一個最適合舉辦王功漁火節。

上香說明擲筊內容之後，休息5分鐘讓媽祖思考，接著王惠美率地方人士開始第一輪擲筊，沒任何一組日期連得3個聖筊，接著第二、第三輪擲筊的情形都一樣，每一輪中途休息時間5分鐘也讓媽祖休息和思考。

王惠美在最後一輪擲筊都「擲嘸筊」結束後，轉念一想，改問合併舉辦王功漁火節與海牛節的可行性，日後再向媽祖請示，擲筊獲允杯，福海宮執事人員贊同「媽祖沒應允，擲嘸筊就不要硬擲。」2021王功漁火節舉辦日期的第一次請示擲筊即結束，地方人士心情忐忑，希望媽祖沒應允是希望芳苑盛大活動二合一，而不是疫情無休止。

王功漁火節在夏季舉辦，去年疫情嚴峻，縣長王惠美2月13日率芳苑鄉福海宮等地方人士擲筊，都沒得到允筊，2月20日擲嘸筊改問舉辦祈安法會，得到聖筊，3月1日三度擲筊又獲「笑杯」，延至6月1日連得3個聖筊才得以舉辦，6月過後國內疫情確實趨緩，信眾都稱媽祖很「靈感」。