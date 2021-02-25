櫻花正開！二二八連假台中疏運措施上路

二二八連假將至且適逢櫻花季，台中市政府協調交通部高速公路局，視國道、地方車流狀況適時放寬匝道儀控管制、延長國道路肩開放時段。

公共運輸方面，高鐵與台鐵將分別加開114班及116班列車，連假期間民眾也可搭乘大眾運輸至台中武陵及后里賞櫻花、谷關泡溫泉、高美濕地看夕陽、百貨及OUTLET購物與享用在地美食，輕鬆度過愉快假期。

中市交通局表示，二二八連假期間，市府除協調交通部高速公路局對國道及地方車流狀況適時調整疏運措施，市府交控中心也將加強監控台中國道、快速公路及主要幹道、百貨商圈及觀光景點周邊交通狀況，並透過中市資訊可變標誌（CMS）、即時交通資訊網、台中交通網APP發布二二八連假疏運管制訊息。

交通局表示，高鐵公司將於疏運期間（2月26日至3月2日）再加開114班次列車（南下55班、北上59班），總計5天提供850班次列車的旅運服務；台鐵局將於疏運期間（2月26日至3月2日），全線加開各級列車總計116班次列車（包括西線19班、東線83班、南迴線14班）。

武陵櫻花季將於3月1日結束，櫻花季期間武陵農場周邊將進行車輛管制，民眾可於豐原或谷關等地預約搭乘865路公車前往梨山，再轉乘866路公車、1751、1764路公路客運或於梨山搭乘賞櫻專車前往武陵農場。

今年「梨山－武陵農場」賞櫻專車創新導入「TBS台北轉運站」APP預購售票方式，目前尚有座位可供民眾預約，賞櫻民眾可提前至APP購票或於搭車前一日16時至18時於梨山遊客中心現場購票。

后里泰安櫻花季花期至3月7日，確保賞櫻品質，泰安派出所旁停車場活動期間不開放停車，自駕民眾可至泰安鐵道文化園區（泰安舊火車站）旁停車場停車；搭乘市公車民眾可在平日搭乘211、214號公車於「泰安派出所」站下車，假日則配合管制提早於「頂下城」或「安眉福美路口」站下車，步行15分鐘後到達；或可搭乘火車至台鐵泰安車站後，沿安眉路步行約15分鐘至泰安派出所賞櫻，請民眾多加利用大眾交通工具，提升旅遊便利性