水情「橙燈」德基蓄水量剩14.1% 台中鉛封93家用水大戶

台中地區水情燈號從1月6日轉為「橙燈」減量供水，台中市政府市府會同自來水公司針對未達節水目標的用水大戶執行水表鉛封，截至2月19日已鉛封93家。

台中市政府提醒，預測6月前降雨仍將偏少，水情仍嚴峻，呼籲市民共同響應「用水分級」，飲食使用自來水、洗掃清潔改用回收水或地下水，將珍貴水資源用在刀口。

台中地區主要水庫鯉魚潭、德基2月23日蓄水量僅剩17%及14.1%，市長盧秀燕指示嚴陣以待，指派副市長令狐容達當日召開台中市旱災災害應變中心今年度第2次工作會議，檢討目前各項因應作為，並提前整備未來抗旱作業。

令狐副市長於會中表示，面對水情艱難，市府已要求自來水公司提前完成供水規劃及整備，市府各機關也須提前部署，同時因應水情燈號全力支援自來水公司各項作業，降低民生用水衝擊。

經發局長張峯源指出，台中以「開源、節流、調配」為原則，配合中央區域供水調度，為加強節水力道，經濟部旱災中央災害應變中心第8次工作會報已決議，2月25日起工業用水戶節水由7%調整為11%，科學園區、工業區及加工出口區總量管制節水11%，非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者維持減量供水10%。

經發局說，目前雖仍維持減量供水「橙燈」，但預測6月前降雨仍將偏少，呼籲市民共同響應「用水分級」，飲食使用自來水，洗掃清潔改用次級用水，包含水資源回收中心回收水及工程地下水等。

另外，台中有6處水資源回收中心，每日回收水產量可達10.6萬噸，另有70處新建工程工地地下水，均可作為次級用水免費取用。

工商業者除可利用自來水公司工業用水載水地點，也應善用自有地下水源，並多取用水資中心回收水及工地地下水，降低自來水用量。

自來水公司表示，因應工業用水減供，台中地區已開放2處工業用水載水地點，包含南投集集淨水廠及嘉和淨水廠，詳情請上自來水公司網站/公告資訊/抗旱專區/抗旱整備：https://www.water.gov.tw/fightdrought/Subject/Detail/14395?nodeId=5928查詢。