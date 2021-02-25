中市府推首版樂遊台中路線圖 搭公車暢遊台中熱門景點

台中市府觀光旅遊局為便利旅客輕鬆造訪中市觀光景點，特別繪製第一版「台中市公車-樂遊台中推薦路線圖」，讓旅客能搭乘公車輕鬆抵達台中各熱門景點，未來更將逐步盤點，納入各行政區合適的公車路線，呼籲民眾趁著228連假，規劃來趟台中公車之旅。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，台中市擁有多達200多條公車路線，透過綿密公車路網，讓旅客深入台中各地，不僅便利且經濟實惠，更是許多旅客暢遊台中的首選。

為打造台中成為觀光首都，觀旅局積極整合資源，特別繪製第一版「台中市公車-樂遊台中推薦路線圖」，鼓勵市民及旅客可搭配「台中觀光旅遊網」介紹的景點攻略、特色美食、農特產品及合法優質民宿等各項旅遊資訊，搭乘台中市公車，輕鬆體驗台中山、海、屯、都觀光城市新魅力。

228連假即將到來，林筱淇推薦搭公車遊台中，從台中火車站出發，先步行到附近的綠川及柳川，欣賞水岸廊道日夜不同風貌，附近還可品嘗美味刈包、享受甜點，或到宮原眼科、第四信用合作社看看老建築新風貌。

接著可搭乘11路或5路公車前往美術館、草悟道、自然科學博物館、一中商圈、逢甲夜市等市區熱門景點；也可搭乘台灣大道專用道的300路至310路公車前往植物園、第六市場、東海大學、靜宜大學等地散步享美食。

林筱淇說，想要踏訪山城區域的遊客，可搭乘153路、155路、91路、207路公車，即可快速直達山城區域，走訪東勢客庄街區、東豐自行車綠廊、新社菇鄉、谷關溫泉、麗寶樂園、月眉糖廠等，感受多元風光。

民眾如果想到海線看看一生必訪的高美濕地夕陽、梧棲漁港吃海鮮，可搭乘111路、688路公車。若是想要探訪台中屯區景觀，可搭乘201路或151路公車，見證霧峰林家宮保第、光復新村等百年歷史風華。