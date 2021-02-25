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228連假推廣茶與咖啡 魚池季節限定櫻花茶會周末登場
魚池鄉公所與九族櫻花祭合作，本周末三天的連續假期，將舉辦季節限定的櫻花茶會，同時結合魚池特產的紅茶、咖啡，在美麗的櫻花樹下，進行一場咖啡與文學的對話，同時擴大邀集魚池、埔里、國姓和仁愛4鄉鎮的農特產品市集，藉九族文化村富士櫻和吉野櫻滿開期，預計將吸引眾多的遊客前來賞櫻。
魚池鄉公所表示，花季限定的櫻花茶會，2月27日將在九族文化村的櫻花大道旁盛大舉行，以觀光特色推廣魚池鄉特產紅茶和櫻花的櫻花茶會，是由日月潭茶藝文化推廣協會承辦，邀請協會12位茶藝師在櫻花樹下設下茶席，將免費招待來自全國各地的賞花遊客。
而2月28日當天的咖啡與文學的對話，則邀請國內12位重磅的詩人，透過魚池在地咖啡豆撞擊出春天、櫻花和咖啡的氛圍與香醇，並透過詩人的吟花詠時，和咖啡的對話，描繪台灣土地培育出來的人與作物、詩人與自然的深層對話，並邀請賞花的人一起來品賞、體悟文學的多樣和可能。
九族文化村表示，今年櫻花開得特別旺，目前花況是輪由粉白色的吉野櫻是滿開，而分布在櫻花大道粉紅色的富士櫻，也都已經開到九成了，預計在228連假進入盛開期，屆時琳瑯滿目的各色櫻花，一眼放去就看到紅色、桃色、粉紅色和白色的櫻花。九族櫻花祭活動網頁www.nine.com.tw/sakurafestival，或電049-2895361詢問。
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