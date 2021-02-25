228連假推廣茶與咖啡 魚池季節限定櫻花茶會周末登場

魚池鄉公所與九族櫻花祭合作，本周末三天的連續假期，將舉辦季節限定的櫻花茶會，同時結合魚池特產的紅茶、咖啡，在美麗的櫻花樹下，進行一場咖啡與文學的對話，同時擴大邀集魚池、埔里、國姓和仁愛4鄉鎮的農特產品市集，藉九族文化村富士櫻和吉野櫻滿開期，預計將吸引眾多的遊客前來賞櫻。

魚池鄉公所表示，花季限定的櫻花茶會，2月27日將在九族文化村的櫻花大道旁盛大舉行，以觀光特色推廣魚池鄉特產紅茶和櫻花的櫻花茶會，是由日月潭茶藝文化推廣協會承辦，邀請協會12位茶藝師在櫻花樹下設下茶席，將免費招待來自全國各地的賞花遊客。

而2月28日當天的咖啡與文學的對話，則邀請國內12位重磅的詩人，透過魚池在地咖啡豆撞擊出春天、櫻花和咖啡的氛圍與香醇，並透過詩人的吟花詠時，和咖啡的對話，描繪台灣土地培育出來的人與作物、詩人與自然的深層對話，並邀請賞花的人一起來品賞、體悟文學的多樣和可能。