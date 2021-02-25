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全台獨一無二！192年歷史 花壇白沙坑迎燈排鬧元宵

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境。記者劉明岩／攝影

全國獨一無二，有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由村民以23個燈籠串起外型像艘艘小船的「燈排」，由陣頭及民眾迎著，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，沿途民眾擺香案膜拜神明，祈求平安。

花壇鄉文德宮最大特色，在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封的土地公，香火鼎盛；「燈排」的由來傳說緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉的伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾翰林孝行，御賜在曾維楨的故鄉花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」。

此一白沙坑迎燈排活動迄今已192年，就算歷經戰亂也從未中斷過，去年與今年因新冠肺炎疫情，雖然取消白天所有活動及晚會，但「晚上迎燈排遶境活動」及「白天燈排比賽及展示」則照常舉行，仍持續傳統。

今年的「白沙坑迎燈排」是從24日到26日為期3天，從晚間7時遶境到凌晨。縣府文化局表示，地方居民在春節後，都熱衷製作古典糊仔燈，以23個燈籠串起外型像艘艘小船的「燈排」，每個燈籠寫上燈主姓氏又稱「字姓燈」，全台獨一無二。迎燈排以福德老爺的八人神轎和儀仗為主，再加上燈排與陣頭組成，燈排遊遍大街小巷遶境平安。

花壇文德宮「白沙坑迎燈排」活動，按照傳統，燈排遶境從昨晚7時展開，居民扛著燈排集合在花壇文德宮前，向福德老爺行禮後，引領陣頭開始遶行白沙坑大街小巷，沿途民眾擺香案膜拜神明，吸引民眾欣賞各具特色的美麗燈排。

「2021白沙坑迎燈排文化節」為配合新冠肺炎防疫，取消晚會及點燈啟動儀式，主要活動以特色燈排結合燈區展示為主，2月24日、25日及26日晚上7時30分在文德宮廣場，分別安排在地花壇劇團「北管樂」演出、「阿忠布袋戲」酬神演出及欣賞街頭藝人演唱。相關活動詳情經洽文德宮(電話:04-7863904) 及文德宮粉絲專頁https://www.facebook.com/wende.temple1688/查詢。

有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為陣頭富美宮廣場熱鬧場面。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為陣頭富美宮廣場熱鬧場面。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為民眾抬燈排在富美宮廣場向神明致敬。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為民眾抬燈排在富美宮廣場向神明致敬。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為陣頭富美宮廣場熱鬧場面。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為陣頭富美宮廣場熱鬧場面。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為民眾抬燈排在富美宮廣場向神明致敬。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為民眾抬燈排在富美宮廣場向神明致敬。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為民眾抬燈排在富美宮廣場向神明致敬。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為民眾抬燈排在富美宮廣場向神明致敬。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為陣頭富美宮廣場熱鬧場面。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，圖為陣頭富美宮廣場熱鬧場面。記者劉明岩／攝影

遶境 新冠肺炎 花燈

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