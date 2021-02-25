全台獨一無二！192年歷史 花壇白沙坑迎燈排鬧元宵

全國獨一無二，有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由村民以23個燈籠串起外型像艘艘小船的「燈排」，由陣頭及民眾迎著，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，沿途民眾擺香案膜拜神明，祈求平安。

花壇鄉文德宮最大特色，在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封的土地公，香火鼎盛；「燈排」的由來傳說緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉的伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾翰林孝行，御賜在曾維楨的故鄉花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」。

此一白沙坑迎燈排活動迄今已192年，就算歷經戰亂也從未中斷過，去年與今年因新冠肺炎疫情，雖然取消白天所有活動及晚會，但「晚上迎燈排遶境活動」及「白天燈排比賽及展示」則照常舉行，仍持續傳統。

今年的「白沙坑迎燈排」是從24日到26日為期3天，從晚間7時遶境到凌晨。縣府文化局表示，地方居民在春節後，都熱衷製作古典糊仔燈，以23個燈籠串起外型像艘艘小船的「燈排」，每個燈籠寫上燈主姓氏又稱「字姓燈」，全台獨一無二。迎燈排以福德老爺的八人神轎和儀仗為主，再加上燈排與陣頭組成，燈排遊遍大街小巷遶境平安。

花壇文德宮「白沙坑迎燈排」活動，按照傳統，燈排遶境從昨晚7時展開，居民扛著燈排集合在花壇文德宮前，向福德老爺行禮後，引領陣頭開始遶行白沙坑大街小巷，沿途民眾擺香案膜拜神明，吸引民眾欣賞各具特色的美麗燈排。