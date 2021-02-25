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台中大甲中山路一段車流量大 路面不平民怨意外頻傳

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員施志昌今日邀集相關單位至台中市大甲區中山路一段會勘，該路段路面破損不平，致意外頻傳。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌今日邀集相關單位至台中市大甲區中山路一段會勘，該路段路面破損不平，致意外頻傳。圖／施志昌提供

台中市大甲區中山路一段車流量大，但因路面破損不平，致意外頻傳。台中市議員施志昌今日邀集相關單位現場會勘，要求中市府建設局能盡快針對該路段進行路平，給民眾一個安全的行車空間。中市府建設局養工處表示，該路段已送前瞻計畫申請路平經費，若3月還未通過，會先以市府預算針對水源路至鎮瀾街段進行路平，經費約57萬元。

施志昌表示，大甲中山路一段為大甲交通要道，往來行車頻繁，行經公車也多，但是路面毀損嚴重，過去也僅是東補西補，路面仍龜裂不平，長期凹凸坑疤，騎機車、腳踏車都很危險，尤其是停止線附近就有凹凸不平的狀況，有騎士常因下雨天或視線不佳未注意而摔倒。

在地里長及居民一直反映希望能盡快針對中山路一段整段做路平，但多年來仍未見改善。施志昌要求儘速進行路平，以免發生更多意外。

大甲區薰風里長蔡松卿表示，該路段交通流量很大，山、海線經過的公車都有，也因此長年來路面損壞嚴重，希望市府能盡速修繕，解決道路不平的問題。

中市府建設局養工處表示，目前規劃針對大甲中山路一段進行路平，已將前瞻計畫送至內政部審查，若前瞻計畫3月仍未核定，會先使用市府預算，針對水源路至鎮瀾街路段進行路平，長度120公尺、寬度16公尺，總面積1920平方公尺，經費約57萬元。

公車 台中市 腳踏車

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