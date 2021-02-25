台中大甲中山路一段車流量大 路面不平民怨意外頻傳

台中市大甲區中山路一段車流量大，但因路面破損不平，致意外頻傳。台中市議員施志昌今日邀集相關單位現場會勘，要求中市府建設局能盡快針對該路段進行路平，給民眾一個安全的行車空間。中市府建設局養工處表示，該路段已送前瞻計畫申請路平經費，若3月還未通過，會先以市府預算針對水源路至鎮瀾街段進行路平，經費約57萬元。

施志昌表示，大甲中山路一段為大甲交通要道，往來行車頻繁，行經公車也多，但是路面毀損嚴重，過去也僅是東補西補，路面仍龜裂不平，長期凹凸坑疤，騎機車、腳踏車都很危險，尤其是停止線附近就有凹凸不平的狀況，有騎士常因下雨天或視線不佳未注意而摔倒。

在地里長及居民一直反映希望能盡快針對中山路一段整段做路平，但多年來仍未見改善。施志昌要求儘速進行路平，以免發生更多意外。

大甲區薰風里長蔡松卿表示，該路段交通流量很大，山、海線經過的公車都有，也因此長年來路面損壞嚴重，希望市府能盡速修繕，解決道路不平的問題。

中市府建設局養工處表示，目前規劃針對大甲中山路一段進行路平，已將前瞻計畫送至內政部審查，若前瞻計畫3月仍未核定，會先使用市府預算，針對水源路至鎮瀾街路段進行路平，長度120公尺、寬度16公尺，總面積1920平方公尺，經費約57萬元。