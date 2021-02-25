奧萬大楓香林全國最廣 邀民眾體驗森林療癒

奧萬大國家森林遊樂區是林務局推動森林療癒示範場域，擁有全國最大天然楓香純林，瀑布區負離子含量是都市3到8倍，園區3月13日及14日舉辦2天1夜森林療癒課，歡迎民眾體驗。

森林如同一部健康機器，富含氧氣、芬多精、負離子，芬多精各種生物活性能改善人體免疫力、平衡身心，林木更能直接攔截捕捉空氣中懸浮微粒，使得森林空氣品質佳，在森林活動不僅提高人體副交感神經活性，幫助自律神經平衡，也有助提升人體自然殺手細胞活性與數量，可增強身體免疫力及放鬆壓力。

行政院農業委員會林務局近年積極推廣國家森林遊樂區森林療癒，位於南投縣仁愛鄉、由林務局南投林區管理處經管的奧萬大國家森林遊樂區，就是森林療癒示範場域之一。

林務局今天表示，依據民國106年監測資料，奧萬大瀑布區每立方公分的負離子含量達989到2346個，是都市3到8倍，具有的生理活性可改善呼吸系統絨毛清潔效率、加強細胞氧化還原能力、改善大腦皮層功能、提振副交感神經系統、增加血漿蛋白的膠體穩定性等。

奧萬大香杉步道、櫻花步道、松林區、賞鳥平台周邊林木所釋出的芬多精以松烯與檸檬烯為主，松烯能殺菌、抗真菌、抗發炎，檸檬烯則能抗焦慮和鎮靜，有助提升人體免疫力；森林所蘊含高濃度負離子及森林植物揮發出來的芬多精，是森林最療癒的黃金組合。

南投林管處表示，為讓民眾更能感受森林帶來的身心療癒益處，林務局委託台灣森林保健學會3月13日及14日將在奧萬大舉辦2天1夜森林療癒課程，帶領學員走進森林步道、櫻花園草坪、松林區及自然教育中心進行夜間體驗、森林早操、放鬆身心，名額有限。