遲來五十年的註冊費 校友感念恩師寄還學校造福學弟妹

彰化縣田中鎮田中國小校長溫景成最近收到一封特別的信，一名自稱畢業五十年的校友信中提到他因家貧早年常欠繳註冊費，一直愧咎在心，為報答師長培育恩德，寄上二萬三千元，算是補繳當年的註冊費，溫景成說，很感動這位大學長沒辜負恩師的教導，讓這份愛延續下去。

這封署名「不肖生」的來信提到他畢業已50年，很懷念啟蒙師長春風化雨的恩典，不勝感激，昔日因家貧，屢欠繳註冊費，深感愧咎，為報答師長培育恩德，寄還二萬三千元，以為補繳之資，並請諒察他的無心之過。

溫景成說，才剛開學就收到這封讓人驚喜的信，看了非常感動，將把二萬三千元存進仁愛基金專戶，造福學弟妹，也感謝這位大學長。

溫景成說，這信讓他百感交集，想到自己小時候也是常拖延繳註冊費的人，因為父母務農，收入要養三個孩子也很吃緊，小時候只要到繳學費的時刻，就會看到父母到處借錢籌學費，很感謝當他遲繳學費時，雖心裡很緊張，但老師從不會催收，讓他寬心不少。

但因家中經濟不允許，家中孩子只有他繼續升學，溫景成苦笑說，他從還沒上小學起就得幫忙家裡農務，收蕃薯、曬稻穀什麼都做，因為務農太辛苦，他努力讀書脫貧，當上老師後，看到繳不出學費、延遲繳費的孩子，就會想到自己小時候，所以他也總不催繳，弱勢學生若真的繳不出來就申請學校仁愛基金支付，有時也會自掏腰包就代墊了。