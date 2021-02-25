組提燈又吃爆米花！台中國光里「提燈籠踩街」連續22年

2月26日就是元宵節，台中市南區國光里連續22年在元宵節晚上舉辦「提燈籠踩街」活動，今年因疫情影響喊停，為不讓民眾失望，國光里提前昨天晚間在正義街里活動中心前發放小提燈，讓民眾動手自行組裝。

國光里長陳雅惠表示，國光里元宵節晚間提燈籠巡里祈福活動，今年邁入第22年，是地方重要民俗活動，今年配合防疫規定，不停辦活動，她與市議員邱素貞自掏腰包購買牛年創意紙雕小提燈，現場還提供爆米花與糖果餅乾，與民眾分享佳節歡樂氛圍，許多小朋友都開心笑不攏嘴。

家長和小朋友都很開心「可以拿又可以吃！」有的小朋友超級愛吃爆米花，讚不絕口。議員邱素貞則希望疫情趕快過去，明年元宵節大家可以一起歡樂提燈籠遊行大街小巷。