高鐵台中站違停科技執法3月啟用 被偵測到1200元就飛了

高鐵台中站停車亂象層出不窮，台中市政府要維護高鐵站區行車秩序，減少車輛違規停車導致交通壅塞，警察局在高鐵台中站1、2樓接送旅客區域設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，進行智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發，3月1日起正式啟用。

台中市警察局表示，依據道路交通管理處罰條例，違規停車可處600元至1200元罰鍰，違規上下客可處900元至1800元罰鍰。

警察局統計今年1月測試期間，偵測每日平均違規停車件數為842件、違規上下客為19件；進入2月份宣導期，每日平均違停件數已降至663件、違規上下客則降為15件，顯示違停科技執法已具有一定遏止作用。

警察局長楊源明呼籲，高鐵台中站違停科技執法即將進入執法階段，民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，切勿任意違規停車或攬客，遵守車輛分流規定，以保障旅客路權，提升交通安全與行車順暢。