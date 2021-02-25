快訊

新北衛生局女員工墜樓亡性侵疑雲 前執行長檢方處分不起訴

評／辭職治百病？離開不是逃兵，是換方法改變體制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵台中站違停科技執法3月啟用 被偵測到1200元就飛了

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
高鐵台中站停車亂象層出不窮，台中市政府要維護高鐵站區行車秩序，警察局在高鐵台中站1、2樓接送旅客區域設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機自動偵測違規，擷取影像依法逕行舉發，3月1日起正式啟用。圖／台中市政府提供
高鐵台中站停車亂象層出不窮，台中市政府要維護高鐵站區行車秩序，警察局在高鐵台中站1、2樓接送旅客區域設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機自動偵測違規，擷取影像依法逕行舉發，3月1日起正式啟用。圖／台中市政府提供

高鐵台中站停車亂象層出不窮，台中市政府要維護高鐵站區行車秩序，減少車輛違規停車導致交通壅塞，警察局在高鐵台中站1、2樓接送旅客區域設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，進行智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發，3月1日起正式啟用。

台中市警察局表示，依據道路交通管理處罰條例，違規停車可處600元至1200元罰鍰，違規上下客可處900元至1800元罰鍰。

警察局統計今年1月測試期間，偵測每日平均違規停車件數為842件、違規上下客為19件；進入2月份宣導期，每日平均違停件數已降至663件、違規上下客則降為15件，顯示違停科技執法已具有一定遏止作用。

警察局長楊源明呼籲，高鐵台中站違停科技執法即將進入執法階段，民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，切勿任意違規停車或攬客，遵守車輛分流規定，以保障旅客路權，提升交通安全與行車順暢。

另外，高鐵台中站1樓計程車排班區域，另已增設攝影機進行全時錄影，防止駕駛人違規攬客。此外，烏日分局勤務指揮中心則建置「行車路況監看設備」，利用高鐵站內違規偵測攝影機，即時回傳站區影像、現場車流及違停狀況，一旦發生事故或交通壅塞等突發案件時，立即派遣警力前往處置，有效提升高鐵站區的行車安全與順暢。

高鐵台中站停車亂象層出不窮，台中市政府要維護高鐵站區行車秩序，警察局在高鐵台中站1、2樓接送旅客區域設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機自動偵測違規，擷取影像依法逕行舉發，3月1日起正式啟用。圖／台中市政府提供
高鐵台中站停車亂象層出不窮，台中市政府要維護高鐵站區行車秩序，警察局在高鐵台中站1、2樓接送旅客區域設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機自動偵測違規，擷取影像依法逕行舉發，3月1日起正式啟用。圖／台中市政府提供

高鐵 警察 違停

延伸閱讀

阿里山浪漫櫻花祭開跑 公路總局祭客運優惠方案紓車潮

注意！3月1日台中高鐵違停AI開罰 臨停超過3分鐘荷包瘦

焦糖哥哥巧遇陳菊高鐵合影「未戴口罩」藍批：陳時中敢罰嗎？

北市中山北路二段、建國高架　3月底啟動科技執法取締違規

相關新聞

全台獨一無二！192年歷史 花壇白沙坑迎燈排鬧元宵

全國獨一無二，有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由村民以23個燈籠串...

遲來五十年的註冊費 校友感念恩師寄還學校造福學弟妹

彰化縣田中鎮田中國小校長溫景成最近收到一封特別的信，一名自稱畢業五十年的校友信中提到他因家貧早年常欠繳註冊費，一直愧咎在...

櫻花正開！二二八連假台中疏運措施上路

二二八連假將至且適逢櫻花季，台中市政府協調交通部高速公路局，視國道、地方車流狀況適時放寬匝道儀控管制、延長國道路肩開放時...

228連假推廣茶與咖啡 魚池季節限定櫻花茶會周末登場

魚池鄉公所與九族櫻花祭合作，本周末三天的連續假期，將舉辦季節限定的櫻花茶會，同時結合魚池特產的紅茶、咖啡，在美麗的櫻花樹...

高鐵台中站違停科技執法3月啟用 被偵測到1200元就飛了

高鐵台中站停車亂象層出不窮，台中市政府要維護高鐵站區行車秩序，減少車輛違規停車導致交通壅塞，警察局在高鐵台中站1、2樓接...

王功漁火節舉辦日期擲嘸筊 縣府研議海洋活動二合一　

彰化縣王功漁火節舉辦日期再度「擲嘸筊」，縣長王惠美和芳苑鄉地方人士今天向芳苑鄉福海宮媽祖請示，經過三輪擲筊，四組日期沒任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。