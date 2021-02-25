快訊

新北衛生局女員工墜樓亡性侵疑雲 前執行長檢方處分不起訴

評／辭職治百病？離開不是逃兵，是換方法改變體制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委出面號召企業贊助 台中坪林國小有新課桌椅了

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區坪林國小的新課桌椅（左）可以調整高度，椅下還有置物欄，比舊的課桌椅美觀且實用。記者黃寅／攝影
台中市太平區坪林國小的新課桌椅（左）可以調整高度，椅下還有置物欄，比舊的課桌椅美觀且實用。記者黃寅／攝影

台中市太平區坪林國小已10多年沒有經費可以更換學生課桌椅，原本校方向家長會逐年募捐以逐年更新，後來有家長納悶為何年年都募款更新課桌椅，一問才知原來是校方太客氣，每年只能募少量的款，更新部分課桌椅。立委何欣純為此登高一呼，立即有李昆霖等企業人士出面，募集40多萬元，讓小朋友開學就有新的課桌椅可以坐了。

坪林國小的東大樓原本殘破不堪使用，在何欣純3年前奔走下，獲教育部補助3880萬元，以及台中市政府也補助970多萬元重建，最近落成啟用。而且，為了方便東大樓和南大樓之間可以順利通行，何欣純又爭取了357多萬元，以及台中市政府亦配合63萬元，興建兩大樓間的廊道，目前廊道也已完工可以通行。

校方上午舉辦新的課桌椅捐贈儀式，校長林麗卿感謝何欣純和熱心的企業界人士為學校補足了240套的新課桌椅，而且這批新的課桌椅可以自動調整高度，能讓小朋友從低年級到高年級都可以方便的坐。

李昆霖說，當他獲知學校還有很多課桌椅未更換，以及小朋友們每年都期待有新的課桌椅可以坐，加上何欣純立委協助爭取的東大樓又已建好，很需要新的課桌椅，因此邀集企業界友人一起贊助，滿足小朋友的期待。

家長會榮譽會長賴沂松也說，逐年募捐更換速度太慢，恐怕有的人都要畢業了都還坐不到新的課桌椅，因此也決定贊助新的課桌椅。

何欣純感謝企業界人士熱心協助，讓小朋友有新的課桌椅可以坐，同時也希望這只是拋磚引玉，未來還有更多企業人士可以共襄盛舉。

立委何欣純（前排中）登高一呼，立即有李昆霖（前排左二）等企業人士出面，募集40多萬元，讓台中市太平區坪林國小小朋友開學就有新的課桌椅可以坐了；後方是新建的東大樓。記者黃寅／攝影
立委何欣純（前排中）登高一呼，立即有李昆霖（前排左二）等企業人士出面，募集40多萬元，讓台中市太平區坪林國小小朋友開學就有新的課桌椅可以坐了；後方是新建的東大樓。記者黃寅／攝影
立委何欣純（前排中）登高一呼，立即有李昆霖（前排左二）等企業人士出面，募集40多萬元，讓台中市太平區坪林國小小朋友開學就有新的課桌椅可以坐了，校方上午舉辦捐贈儀式。記者黃寅／攝影
立委何欣純（前排中）登高一呼，立即有李昆霖（前排左二）等企業人士出面，募集40多萬元，讓台中市太平區坪林國小小朋友開學就有新的課桌椅可以坐了，校方上午舉辦捐贈儀式。記者黃寅／攝影

何欣純 台中市 坪林

延伸閱讀

淡水忠山里21戶無自來水 立委爭取年底設置

住透天或大樓哪個優？ 網：台灣最好的居住形式是它

義消顧問林敏玉 捐贈台中市消防局消防警備車

下個罷免目標陳柏惟 綠委：「他」出多少力是成敗關鍵

相關新聞

全台獨一無二！192年歷史 花壇白沙坑迎燈排鬧元宵

全國獨一無二，有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從昨（24日）晚間起到26日，一連3天，由村民以23個燈籠串...

遲來五十年的註冊費 校友感念恩師寄還學校造福學弟妹

彰化縣田中鎮田中國小校長溫景成最近收到一封特別的信，一名自稱畢業五十年的校友信中提到他因家貧早年常欠繳註冊費，一直愧咎在...

櫻花正開！二二八連假台中疏運措施上路

二二八連假將至且適逢櫻花季，台中市政府協調交通部高速公路局，視國道、地方車流狀況適時放寬匝道儀控管制、延長國道路肩開放時...

228連假推廣茶與咖啡 魚池季節限定櫻花茶會周末登場

魚池鄉公所與九族櫻花祭合作，本周末三天的連續假期，將舉辦季節限定的櫻花茶會，同時結合魚池特產的紅茶、咖啡，在美麗的櫻花樹...

高鐵台中站違停科技執法3月啟用 被偵測到1200元就飛了

高鐵台中站停車亂象層出不窮，台中市政府要維護高鐵站區行車秩序，減少車輛違規停車導致交通壅塞，警察局在高鐵台中站1、2樓接...

王功漁火節舉辦日期擲嘸筊 縣府研議海洋活動二合一　

彰化縣王功漁火節舉辦日期再度「擲嘸筊」，縣長王惠美和芳苑鄉地方人士今天向芳苑鄉福海宮媽祖請示，經過三輪擲筊，四組日期沒任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。