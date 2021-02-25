立委出面號召企業贊助 台中坪林國小有新課桌椅了

台中市太平區坪林國小已10多年沒有經費可以更換學生課桌椅，原本校方向家長會逐年募捐以逐年更新，後來有家長納悶為何年年都募款更新課桌椅，一問才知原來是校方太客氣，每年只能募少量的款，更新部分課桌椅。立委何欣純為此登高一呼，立即有李昆霖等企業人士出面，募集40多萬元，讓小朋友開學就有新的課桌椅可以坐了。

坪林國小的東大樓原本殘破不堪使用，在何欣純3年前奔走下，獲教育部補助3880萬元，以及台中市政府也補助970多萬元重建，最近落成啟用。而且，為了方便東大樓和南大樓之間可以順利通行，何欣純又爭取了357多萬元，以及台中市政府亦配合63萬元，興建兩大樓間的廊道，目前廊道也已完工可以通行。

校方上午舉辦新的課桌椅捐贈儀式，校長林麗卿感謝何欣純和熱心的企業界人士為學校補足了240套的新課桌椅，而且這批新的課桌椅可以自動調整高度，能讓小朋友從低年級到高年級都可以方便的坐。

李昆霖說，當他獲知學校還有很多課桌椅未更換，以及小朋友們每年都期待有新的課桌椅可以坐，加上何欣純立委協助爭取的東大樓又已建好，很需要新的課桌椅，因此邀集企業界友人一起贊助，滿足小朋友的期待。

家長會榮譽會長賴沂松也說，逐年募捐更換速度太慢，恐怕有的人都要畢業了都還坐不到新的課桌椅，因此也決定贊助新的課桌椅。