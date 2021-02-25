日月潭觀光圈進駐暨大 共創產業育成中心助觀光

為提升地方觀光競爭力，南投縣日月潭觀光圈聯盟和國立暨南國際大學簽署合作備忘錄，於該校成立「日月潭觀光圈產業創新與人才育成中心」，產學串連協助在地觀光產業人才培育、創新研發、市場研究、國際鏈結及NPO輔導等任務。

日月潭觀光圈聯盟指出，「觀光圈」是交通部長林佳龍針對觀光主流化重要策略，也是政府因應疫情提出的振興策略之一，該聯盟去年在日月潭國家風景區管理處輔導下，跨縣市串連由南投13鄉鎮市以及彰化二水、田中等15地區共同成立。

而該聯盟主要協助整合及行銷日月潭觀光圈的發展，跨縣市更跨領域涵蓋產、官、學和觀光所有業態，而為提升整體競爭力，強化聯盟和暨大的實質合作關係，雙方除簽署合作備忘錄，更共同成立「日月潭觀光圈產業創新與人才育成中心」。

該聯盟盟主魏振宇說，希望透過暨大豐沛的學術研究能量，協助在地觀光產業進行市場研究、產品研發、數位轉型、大數據建立等工作，也讓學生有產業實務經驗，畢業後投入地方並注入觀光創新、創意與創業動能，是國內觀光圈首創作法。

暨大校長武東星也說，暨大長期關注地方發展，並與地方產業密切合作，而觀光是南投、彰化地區重要產業，透過共同成立中心做為平台，提供學生產業經營實作機會，縮短產學落差，有助於培育專業人才，也提升暨大學生未來就業競爭力。