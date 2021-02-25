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228連假將至 中警規劃台中車站周邊疏導防堵車
春節連續假期剛結束， 228連假緊接著即將到來，隨著疫情漸趨穩定，警方預計民眾將會利用228連假出遊、返鄉，台中市第三警分局制定「228和平紀念日連續假期交通疏導細部執行計畫」，從明天開始至3月1日止，針對轄內台中車站、台中轉運站、台74號快速道路、中投公路等交通要點，派遣警力維護交通安全及維持車流順暢。
第三警分局提醒，聯結台中車站前後站的大智路從去年9月通車後，陸續帶動台中車站周邊建設與發展，考量民眾可能利用連假期間（2月27、28日）至轄內市場、觀光景點（含夜市）、百貨購物中心等處所娛樂消費，提醒民眾可事先規劃出遊動線。
警方也將在台中車站等相關處所周邊道路預控警力，加強交通指揮疏導，呼籲用路人確實遵守交通規則，勿於道路紅線違停、並排停車，耐心配合相關交通疏導措施，並禮讓行人優先通行，共同建構更優質的交通環境。
第三警分局表示，連假期間出遊，如遇台中市各路段車多壅塞，請遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，並注意收聽廣播及利用1968電話之路況報導、手機上網等方式，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線。前往人潮眾多景點，別忘記戴妥口罩，保護安全。
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