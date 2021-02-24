12歲離家獨立求學 泰雅少女不靠加分想拚台大法律

台中女中楊姿稜是梨山環山部落泰雅族原住民，國中下山到市區念書，「一個班的人數就比國小全校人數還多」，國小成績都第一名，下山後成績吊車尾，從國中到高中，鴨子划水，慢慢進步，3年前沒有加分考上中女中，今年學測總分51級分，敗在數學，她想讀法律系，若沒有錄取到好學校，不排除參加指考。

楊姿稜高中參加族語檢定，通過泰雅族初級、中級，她很有感城鄉教育資源落差大，國小讀梨山的平等國小，國中到市區報考私中，吊車尾錄取，「當我知道國中一個班的人數，比國小全校的人還多，覺得山下的世界好廣」，12歲就獨立住校，一開始很害怕，也想念父母，慢慢學習獨立，調適心情，市區資源多，競爭激烈，是完全不一樣的求學環境。

楊姿稜3年前靠實力，會考5Ａ、5個＋錄取中女中，高一成績中上，班排20名左右。她說能考上中女中，宛如報考私中「壓線」錄取，知道自己競爭力不足，但按部就班不逃避討厭的科目，高三成績拚到全班前10名。

為什麼想讀法律系？楊姿稜說，高一選修一堂「福爾摩斯上法庭」，這堂課結合司法、科學、人權領域以刑案為素材，教導如何解決問題，引起對法綠的興趣，每次回到部落，聽到原住民對於法律的不了解，城鄉落差，更想學法律幫助族人。

這次學測51級分，敗在最難的數學僅9級分，楊姿稜說，距離想讀的台大法律系有一大段距離，想再拚指考。她個性樂觀，「不要覺得考差就難過，有失敗才會想成長」，數學是她不喜歡的科目，高二開始也勤於練習，高一高二英文也不好，單字量不足，高三努力考了14級分。

楊姿稜說，先看申請入學的機會，若與心目中第一志願無緣，要再挑戰指考，為自己的夢想再拚一次，不到最後都不會放棄。